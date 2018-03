MEDIENMITTEILUNG

Evolva gibt Finanzkennzahlen für 2017 und wichtigste Highlights bekannt

Cargill meldet Aufnahme der kommerziellen Produktion von EverSweetTM

20. März 2018- Evolva (SIX: EVE) gab heute (die Finanzergebnisse: https://www.evolva.com/wp-content/uploads/2018/03/Evolva-AR17-EN.pdf) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 bekannt und präsentierte Highlights, die veranschaulichen, wie das Unternehmen seinen im August 2017 eingeführten Plan zur strategischen Transformation umsetzt.

Im Rahmen der Transformation wurden unter anderem das Wachstum unserer kommerziellen Produkte beschleunigt, die Forschung und Entwicklung (F&E) gestärkt, der Betrieb erfolgreich verschlankt und die liquiden Mittel erhöht. Damit hat Evolva eine starke Grundlage geschaffen, um unsere Produktumsätze zu steigern und gleichzeitig unsere erstklassigen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten zu stärken, um wichtige Produkte rasch am Markt einführen zu können.

Wichtigste Highlights

EverSweetTM Heute gaben Cargill und Evolva in einer (gemeinsamen Medienmitteilung: https://www.evolva.com/press-release/cargill-officially-starts-producing-its-next-generation-sweetener-eversweet/) den offiziellen Start der kommerziellen Produktion von EverSweet zur Ausführung von Kundenaufträgen bekannt. Zudem haben Cargill und Evolva eine neue Vereinbarung für den Süssstoff EverSweet abgeschlossen, welche die bestehenden Vereinbarungen ersetzt und sich auf bestimmte weitere hochintensive Süssstoffe erstreckt. Evolva wird in dieser neuen Vereinbarung eine prozentuale Beteiligung am Umsatz von EverSweet zugesprochen, die wirksam wird, sobald mit EverSweet Erlöse erwirtschaftet werden. Evolva wird von einer erheblichen Reduzierung der Betriebs- und Kapitalkosten profitieren und gleichzeitig seinen langfristigen Wert erhalten.

Nootkaton-Insektenschutzprodukte Evolva hat bei der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA die Zulassung des Nootkaton-Wirkstoffs beantragt. Dieser Prozess dürfte Ende 2018 abgeschlossen sein. Parallel dazu führt Evolva Gespräche mit führenden Herstellern von Insektenschutzmitteln, um sie mit Nootkaton für ihre Produkte der nächsten Generation gegen Zecken und Mücken zu beliefern.

Resveratrol-Produkte Nach der Einführung unserer Marke Veri-teTM für Resveratrol beschleunigt sich das Umsatzwachstum.



Finanzielle Höhepunkte:

Der Produktumsatz stieg 2017 um 82% auf CHF 2,0 Mio.

Der Gesamtumsatz belief sich auf CHF 6,8 Mio. (2016: CHF 9,6 Mio.) aufgrund der reduzierten Auftragsarbeiten im F&E-Bereich im Einklang mit unserer kommunizierten Strategie.

Bestand an liquiden Mitteln von CHF 97,2 Mio. per 31. Dezember 2017 (31. Dezember 2016: CHF 47,5 Mio.)

Simon Waddington, CEO von Evola, sagte: "Mit der Markteinführung von EverSweet hat Evolva die fünfte Produktplattform vom Konzept zur Marktreife gebracht. Wir sind sehr stolz auf diese Leistungen und freuen uns darauf, zu weiteren Produkten beizutragen, die wichtige gesellschaftliche Bedürfnisse erfüllen. Evolva ist ein weltweit führendes Unternehmen darin, modernste biotechnologische Verfahren für die nachhaltige Bioproduktion von Inhaltsstoffen der nächsten Generation anzuwenden, die sich vorteilhaft auf die Gesundheit, die Ernährung sowie den Schutz von Menschen und Tieren auswirken."

Oliver Walker, CFO von Evolva,kommentierte: "Unsere Finanzen entwickelten sich gemäss unserem Finanzplan. Wir verfügen über eine solide Liquiditätsposition von nahezu CHF 100 Mio., sind schuldenfrei und haben die Burn Rate erheblich verringert. Die Finanzposition von Evolva war noch nie so stark."

Die PowerPoint-Präsentation und der Jahresabschluss stehen (auf der Website von Evolva: https://www.evolva.com/press-release/evolva-provides-2017-financial-results-and-business-highlights/) zum Download bereit. Einzelheiten zur Telefonkonferenz für Analysten und Medienschaffende sind auf Seite 6 zu finden.

Überblick über die Geschäftstätigkeit

STEVIA

Im April 2017 hat Evolva den Abschluss einer wichtigen Kooperationsvereinbarung mit Cargill für die Vermarktung und Produktion von EverSweet bekannt gegeben.

Heute haben Evolva und Cargill (eine gemeinsame Medienmitteilung: https://www.evolva.com/press-release/cargill-officially-starts-producing-its-next-generation-sweetener-eversweet/) veröffentlicht, in der bekannt gegeben wird, dass Cargill mit der kommerziellen Produktion von EverSweet zur Ausführung von Kundenaufträgen begonnen hat.

Neben diesem neuen Produktionsmeilenstein meldeten Cargill und Evolva auch eine neue Vereinbarung für den Süssstoff EverSweet, welche die bestehenden Vereinbarungen ersetzt und sich auf bestimmte weitere hochintensive Süssstoffe erstreckt. Gegenüber den bisherigen Vereinbarungen bietet diese neue Vereinbarung den Aktionären von Evolva einige wichtige Vorteile:

Evolva wird eine Beteiligung im mittleren einstelligen Bereich am Umsatz von EverSweet erhalten und deutlich früher als unter den vorherigen Vereinbarungen von Produktumsätzen mit EverSweet profitieren.

Sie entlastet Evolva von erheblichen Betriebs- und Kapitalkosten, die kurzfristig mit dem Ausbau des Geschäfts mit EverSweet und mit einer zukünftigen Produktionserweiterung verbunden sind. Damit verringern sich die Verbindlichkeiten von Evolva gegenüber Cargill auf USD 18 Mio., zahlbar innerhalb der kommenden zwölf Monate.

Im Einklang mit unserer neuen, wenig kapitalintensiven Produktionsstrategie wird Evolva keinen Zugang mehr zur Fermentationsanlage von Cargill in Blair, Nebraska, benötigen und Resveratrol, Nootkaton und Valencen wie gehabt an den bestehenden Auftragsfertigungsstandorten herstellen.

Die Aufnahme der kommerziellen Produktion folgt auf die positiven Rückmeldungen, die Cargill nach umfangreichen Tests mit EverSweet in verschiedensten Produktkategorien von Kunden erhalten hat.

Die beiden Parteien verfügen zudem über beträchtliches geistiges Eigentum. Nach der Erteilung eines wichtigen EU-Patents im Jahr 2016 (EP2742142 B1) erhielten wir vom US-Patentamt im Februar 2017 (US-Patent-Nr. 9 562 251) und im April 2017 (US-Patent-Nr. 9 631 215) zwei wichtige Patente für kommerziell tragfähige Produktionsmethoden für wohlschmeckendere, wertsteigernde Steviolglykoside.

Diese Patente sind von besonderer kommerzieller Bedeutung und schützen wichtige Schritte zur Herstellung von Reb M mittels verschiedener Produktionsmethoden, einschliesslich der Fermentation, der Biokonversion und anderer Verfahren. Zusammen mit diesen jüngsten Patenten verfügt Evolva nun weltweit über 23 gewährte Patente (darunter drei in den USA und fünf in Europa) und 105 anhängige Patentanträge bezüglich Produktionsmethoden.

NOOTKATON UND VALENCEN

Evolva vermarktet Nootkaton in den Branchen Geschmacks- und Duftstoffe sowie Konsumgüter. Die Schwerpunktbereiche sind Lebensmittel, Getränke, Körperpflege und Haushaltsprodukte. Wir erzielen Umsätze mit mehreren führenden Unternehmen aus diesen Bereichen. Wir haben eine weltweite Kundenbasis.

Wir betrachten Insektenschutzmittel der nächsten Generation (hauptsächlich gegen Zecken und Mücken) als eine zusätzliche und deutlich grössere kommerzielle Marktchance für Nootkaton.

Evolva hat im Hinblick auf den Einsatz von Nootkaton gegen eine Vielzahl von beissenden Insekten, wie Mücken und Zecken, die zahlreiche Krankheiten übertragen, eng mit den US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zusammengearbeitet. Ziel ist es, Nootkaton eines Tages im Interesse der globalen, öffentlichen Gesundheit gegen wichtige beissende Insekten, wie Ixodes-Zecken, die das Bakterium übertragen, das Lyme-Borreliose verursacht.

Im September 2017 haben wir einen Vertrag von der US Regierung erhalten. Dieser von den CDC finanzierte Vertrag (Nr. HHSO100201700015C) hat für Evolva einen Wert von USD 8,35 Mio. und läuft voraussichtlich bis März 2019. Danach besteht die Möglichkeit der Verlängerung. Hauptziel ist die Entwicklung von sicheren, wirksamen und nachhaltig gewonnenen Produkten der nächsten Generation, die eine neue Form von Schutz gegenüber ausgewählten, von Mücken übertragenen Krankheiten wie dem Zika-Virus bieten.

Wir gehen davon aus, dass die US-amerikanische Umweltschutzbehörde (EPA) die Zulassung für Nootkaton bis Ende 2018 erteilt.

Wir stellen Nootkaton und Valencen weiterhin erfolgreich an unseren Auftragsfertigungsstandorten her. Wie bereits im Vorjahr haben wir die Effizienz der Produktionsprozesse für Nootkaton und Valencen erneut deutlich verbessert. Damit befinden wir uns auf gutem Weg, die Anzahl potenzieller kommerzieller Anwendungen der beiden Produkte zu vergrössern.

RESVERATROL

Die mit Resveratrol erzielten Umsätze sind im Jahr 2017 stark angestiegen. Im Februar 2017 haben wir die Marke Veri-te für unser nachhaltig produziertes Resveratrol mit hohem Reinheitsgrad eingeführt. Die Einführung der Marke Veri-te eröffnet neue Möglichkeiten für gemeinsame markengeschützte Endprodukte. Durch die Unterzeichnung mehrerer Vertriebsvereinbarungen haben wir unsere kommerzielle Reichweite vergrössert. Die Anstrengungen tragen Früchte: Unsere kommerzielle Pipeline hat sich in den letzten zwölf Monaten fast verdoppelt. Wir wollen zusätzliche strategische Vertriebsvereinbarungen schliessen und sowohl die geografische Reichweite als auch die Palette von Produkten für Resveratrol erweitern.

Unser Resveratrol-Produkt verfügt über mehrere Zulassungen («Novel Food» in der EU, GRAS-Status in den USA), was umfangreiche kommerzielle Einsatzmöglichkeiten in wichtigen Märkten bietet. Unser Resveratrol ist unter anderem auch in Indien, Malaysia und Singapur zugelassen. Wir bieten das Produkt auch in pharmazeutischer Qualität (als aktiven pharmazeutischen Wirkstoff) an.

Wir lassen unser Resveratrol weiterhin durch Auftragsfertiger herstellen. Von 2014 bis Ende 2017 wurde alle Qualitätsprüfungen beim ersten Mal bestanden. Im Jahr 2017 haben wir die Produktionseffizienz erneut deutlich gesteigert. Für 2018 und danach erwarten wir weitere Verbesserungen.

Finanzbericht

Wichtigste Finanzkennzahlen

CHF Mio. 2017 2016 change Umsatz aus Forschungs- und Entwicklungstätigkeit 4,8 7,6 -37 % Produktverkauf 2,0 1,1 +82 % Übrige Erträge - 0,8 - Gesamtumsatz 6,8 9,6 -29 % Produktionskosten -4,7 -3,0 +57 % Forschungs- und Entwicklungsaufwand -28,2 -33,0 -15 % Verwaltungsaufwand -18,9 -14,8 +28 % Finanzergebnis und Steuern +6,0 +5,3 +13 % Nettoergebnis -39,0 -35,8 +9 % Gewinn pro Aktie (CHF) -0,08 -0,09 -11 % Eigenkapitalfinanzierung *) 90,4 0,3 Flüssige Mittel (Jahresende) 97,2 47,5 Veränderung flüssiger Mittel +49,7 -35,7 Eigenkapital (Jahresende) 221,0 173,1

*) Bruttoerlös aus Aktienplatzierung und Ausübungen von Optionen.

Erfolgsrechnung

Der Umsatz aus Forschungs- und Entwicklungsprojekten (F&E), die von externen Partnern in Auftrag gegeben wurden, sank von CHF 7,6 Mio. im Jahr 2016 auf CHF 4,8 Mio. im Jahr 2017. Dies steht im Einklang mit unserer Strategie, meilensteinbasierte F&E-Projekte allmählich zu reduzieren, um uns vollständig auf die Entwicklung und den Verkauf unserer eigenen Produkte zu konzentrieren.

Der Produktumsatz stieg entsprechend unseren Prognosen auf CHF 2,0 Mio., gegenüber CHF 1,1 Mio. im Jahr 2016. Unsere Produkte Resveratrol und Nootkaton verzeichneten starke Wachstumsraten. Unser Umsatz entwickelt sich weiterhin positiv und der Ausbau der Kundenpipeline verläuft nach wie vor erfreulich.

Die Produktionskosten stiegen, was den höheren Verkäufen von Resveratrol und Nootkaton geschuldet ist. Die Steigerung war aber weniger stark als diejenige des Produktabsatzes.

Der gesamte F&E-Aufwand belief sich auf CHF 28,2 Mio. 2017 und lag damit 15 % unter dem Vorjahreswert. Dieser Betrag enthält einmalige Restrukturierungskosten in Höhe von CHF 3,0 Mio. Nicht darin enthalten ist dagegen der aktivierte F&E-Aufwand von CHF 3,9 Mio. (2016: 0). Zu diesem aktivierten F&E-Aufwand gehören hauptsächlich der Personalaufwand und die Dienstleistungen von Dritten im Zusammenhang mit der Entwicklungsarbeit für das Stevia-Projekt.

Der Vertriebs- und Verwaltungsaufwand nahm um 28 % zu, wofür weitgehend ordnungsgemässe vertragliche Abfindungszahlungen an Führungskräfte und Mitarbeitende verantwortlich waren, denen im Zuge der Umstrukturierung gekündigt worden waren. Der Restrukturierungsaufwand betrug CHF 1,4 Mio. Der Aufwand nahm unter anderem auch deshalb zu, weil wir die Verkaufsaktivitäten zur Steigerung des Produktabsatzes stärkten und weiter ausbauten.

Die gesamten Restrukturierungskosten der diversen Aufwandspositionen beliefen sich 2017 auf CHF 4,4 Mio., was innerhalb der Schätzung von CHF 5 Mio. liegt, die wir Ende August kommuniziert hatten.

Die wichtigste Position im «Finanzergebnis und Steuern» ist die Steuergutschrift von rund CHF 7,0 Mio. im Zusammenhang mit latenten Ertragssteuern. Zudem wurde darunter unser Anteil am Verlust eines assoziierten Unternehmens für ein Projekt mit River Stone Biotech, LLC in Höhe von CHF 0,5 Mio. erfasst. Währungsschwankungen hatten 2017 einen negativen Einfluss von CHF 0.2 Mio., während im Vorjahr ein positiver Effekt von CHF 0.8 Mio. resultierte. Der Leasingaufwand und die Zinsen blieben nahezu stabil verglichen zum Vorjahr.

Bilanz und flüssige Mittel

Die wichtigste Veränderung in der Bilanz 2017 ist die starke Zunahme (nahezu CHF 50 Mio.) der flüssigen Mittel auf CHF 97,2 Mio. Aus den beiden im Herbst 2017 erfolgreich durchgeführten Transaktionen flossen uns insgesamt CHF 86 Mio zu. Die Folgen der Kapitalerhöhungen sind zudem auch im Eigenkapital erkennbar.

Zwei indische Venture-Fonds haben die Umwandlung ihrer Minderheitsanteile an der indischen Tochtergesellschaft von Evolva in eine Beteiligung an der Evolva Holding SA 2017 abgeschlossen. Die Position Minderheitsanteile wird deshalb nicht mehr in der Bilanz ausgewiesen. 2016 belief sie sich noch auf CHF 1,9 Mio.

Rückstellungen für zwei ehemalige Forschungsverträge mit der US-amerikanischen Defense Threat Reduction Agency (DTRA) beliefen sich per Ende 2017 auf CHF 4 Mio. Da wir den definitive Abschluss der Projektbeurteilung in den kommenden zwölf Monaten erwarten, wurden diese Rückstellungen von den langfristigen Verbindlichkeiten in die kurzfristigen umgebucht. Unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten wurden zudem CHF 2,3 Mio. für die Restrukturierung erfasst.

Die Gesamtinvestitionen in die Ausstattung der Labore, verursacht durch die Konzentration der F&E-Aktivitäten hauptsächlich in der Schweiz, blieben deutlich unter unserer früheren Prognose von CHF 1 Mio.

Ausblick 2018

Unsere kommerzielle Pipeline gewinnt an Breite und Tiefe, weil wir die Verkaufsaktivitäten, einschliesslich des Aussendienstes, kontinuierlich stärken. Wir erwarten daher, dass unser Produktumsatz weiter kräftig wächst und sich gegenüber 2017 mindestens verdoppelt. Im Einklang mit unserer Strategie wird der Umsatz aus Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften 2018 weiter zurückgehen.Wir gehen ausserdem davon aus, 2018 erstmals - wenn auch sehr niedrige - Lizenzerträge mit EverSweetTM zu erwirtschaften.

Wir bestätigen die im August 2017 angekündigten Kostensenkungsziele, welche ab dem zweiten Quartal 2018 vollumfänglich greifen werden. Wir erwarten, dank der Restrukturierung unseres Unternehmens den Verlust im Jahr 2018 zu reduzieren.

Wir betrachten Insektenschutzmittel der nächsten Generation (hauptsächlich gegen Zecken und Mücken) als eine zusätzliche wichtige kommerzielle Marktchance für Nootkaton. Wir gehen davon aus, dass die US-amerikanische Umweltschutzbehörde (EPA) die Zulassung für Nootkaton bis Ende 2018 erteilt.

Über Evolva

Evolva löst die Probleme natürlicher Versorgungsketten mit einem Ansatz aus dem 21. Jahrhundert, der Biotechnologie und Fermentation verbindet. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen natürliche Ingredienzien, die Menschen in ihrem Alltag wesentliche Vorteile bieten, gleichzeitig aber aufgrund ihrer problematischen Beschaffung nur beschränkt zum Einsatz kommen. Unsere Hauptingredienzien sind Stevia, Nootkaton und Resveratrol. Damit unsere Welt nachhaltig wird, müssen Natur und Technologie Hand in Hand gehen. Unser Ziel ist es, einen (kleinen) Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten. Weitere Informationen stehen auf (www.evolva.com: http://www.evolva.com) zur Verfügung.

