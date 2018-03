Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wels (pta006/20.03.2018/07:00) - * Umsatz: EUR 1.533,0 Mio. / + 14% zum Vorjahr * EBIT: EUR 132,5 Mio. / + 8% zum Vorjahr * Investitionen: EUR 178,6 Mio. * Vorgeschlagene Dividendenzahlung von EUR 3 Cent je Stückaktie



Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2017 Die KTM Industries-Gruppe bestätigt das am 29.1.2017 veröffentlichte vorläufige Ergebnis für das Geschäftsjahr 2017 mit einem Rekordumsatz von Eur 1.533 Mio. (+14%) nach Eur 1.343 Mio. im Vorjahr. Das EBIT steigerte sich auf Eur 132,5 Mio. (+8%) nach Eur 122,3 Mio. im Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich von Eur 108,9 Mio. auf Eur 117,1 Mio. Der Jahresfinanzbericht der KTM Industries-Gruppe ist ab sofort auf der Website der Gesellschaft unter dem Link http://www.ktm-industries.com/index.php/ir/berichte/jahresfinanzberichte abrufbar.



Der Hauptversammlung wird unter Beibehaltung der Dividendenpolitik des Vorjahrs vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 3 Cent je Stückaktie auszuzahlen.



Mit 238.334 verkauften KTM und Husqvarna Motorrädern im Geschäftsjahr 2017 hat die KTM AG ihre Stellung als größter europäischer Motorradhersteller weiter ausgebaut. Der Absatz wurde um mehr als 17% gegenüber dem Vorjahr gesteigert.



Hohe Investitionen an den österreichischen Standorten Im vergangenen Jahr wurden für den weiteren Wachstumskurs Eur 178,6 Mio. investiert. Den Schwerpunkt bei den Investitionen in Betriebsanlagen und Infrastruktur bildete das neue High Performance Antriebswerk und die Investition in die additive Fertigung bei der Pankl in Kapfenberg sowie die Erweiterung der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei KTM in Mattighofen. Daneben stellten die Investitionen in Serienproduktentwicklung und Werkzeuge die größte Position mit ca. 50 % des Volumens.



Weiterer Mitarbeiteraufbau im Zuge des Wachstums Im Geschäftsjahr 2017 konnten im Zuge des Wachstums der Gruppe weitere 818 Mitarbeiter eingestellt werden, davon 652 in Österreich. Die KTM Industries-Gruppe beschäftigte 2017 fast 6.000 Mitarbeiter, davon mehr als 75% in Österreich.



Weitere Erhöhung der Handelsliquidität im Februar 2018 durchgeführt Der Hauptaktionär DI Stefan Pierer hat über seine Beteiligungsgesellschaft im Februar 2018 rund 7,0% KTM Industries-Aktien im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung an qualifizierte Anleger veräußert, womit die Handelsliquidität der Aktie weiter erhöht wurde. DI Stefan Pierer hält mit 62,98% des Grundkapitals weiterhin die klare Mehrheit.



Positiver Ausblick für 2018 Die KTM Industries-Gruppe setzt im Geschäftsjahr 2018 weiterhin auf organisches Wachstum in ihren Kernbereichen. Mit der Markteinführung der ersten Straßenmotorräder bei Husqvarna (Vitpilen 401/701 und Svartpilen 401) sowie der KTM Twin-Zylinder Modelle (790 Duke) und der Ausweitung der strategischen Partnerschaften mit Produktionsstätten in Indien und zukünftig auch in China erwartet das Management eine Fortsetzung des Wachstumskurses und hat daher die mittelfristige Guidance entsprechend angepasst.



Für 2018 geht das Management von einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung aus. Auch das Investitionsvolumen wird in 2018 weiter durch die Schwerpunkte auf die Serienentwicklung neuer Fahrzeugmodelle sowie Infrastruktur- und Erweiterungsinvestitionen geprägt werden.



Bis zum Geschäftsjahr 2022 hat sich die KTM Industries AG einen jährlichen Absatz von 400.000 Motorrädern zum Ziel gesetzt.



Über die KTM Industries - Gruppe Die KTM Industries-Gruppe ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern. Innerhalb der Gruppe besteht ein hoher Grad an technologischer Vernetzung, welcher in Europa in dieser Form einzigartig ist. Strategische Partnerschaften auf operativer Ebene stärken die Wettbewerbsfähigkeit in ihren relevanten Märkten. All diese Faktoren sind die Grundlage für den hohen Innovationsgrad der KTM Industries-Gruppe und sichern das organische Wachstum nachhaltig ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.ktm-industries.com, www.ktmgroup.com, www.wp-group.com sowie www.pankl.com.



Kennzahlen 2017 der KTM Industries-Gruppe (konsolidiert)



Ertragskennzahlen 2016 2017 Vdg. in % Umsatz EURm 1.343,0 1.533,0 14% EBITDA EURm 198,4 218,9 10% EBIT EURm 122,3 132,5 8% Ergebnis nach Steuern EURm 89,0 83,9 -6% Ergebnis nach Minderheiten EURm 52,1 44,7 -14% EBITDA-Marge in % 14,8% 14,3% EBIT-Marge in % 9,1% 8,6% Bilanzkennzahlen 31.12.2016 31.12.2017 Vdg. in % Bilanzsumme EURm 1.423,8 1.465,2 3% Eigenkapital EURm 454,9 528,6 16% Eigenkapitalquote in % 32,0% 36,1% Working Capital Employed EURm 245,2 238,4 -3% Nettoverschuldung EURm 364,6 375,0 3% Gearing in % 80,1% 70,9% Nettoverschuldung / EBITDA 1,8x 1,7x Cash-Flow und Investitionen 2016 2017 Cash-Flow aus Betriebstätigkeit EURm 167,8 161,3 -4% Cash-Flow aus Investitionstätigkeit EURm -158,8 -154,0 -3%



Investitionen EURm 144,4 178,6 24% Mitarbeiter 31.12.2016 31.12.2017 Vdg. in % Mitarbeiter Anzahl 5.069 5.887 16% (Ende)



