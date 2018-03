Baden - andrion hat mit Markus Melching per 17. März einen erfahrenen Finanztechnologieprofi zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats ernannt. Damit macht sich der Schweizer Bankberater für die nächste Wachstumsphase fit. Melching wird sich primär der Positionierung und Vernetzung von andrion im Schweizer Markt annehmen. Zusätzlich wird er sein Know-how in zukunftsgerichteten Bereichen wie Automatisierung, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz einbringen.

Mit dem Neuzugang von Markus Melching bereitet sich der Schweizer Bankberater andrion auf seine nächste Wachstumsphase vor. Erst kürzlich gewann andrion mit Christian Bieri als neues Geschäftsleitungsmitglied bereits einen vielseitigen und erfahrenen Branchenkenner. Mit Markus Melching als neuen Verwaltungsratspräsidenten ist andrion nun ein weiterer Coup gelungen. Dank seinen fundierten Branchenkenntnissen wird er einen massgeblichenen Beitrag leisten zur Weiterentwicklung von andrion.

Zuvor erfüllte Markus Melching bei der PPRO Group London in seiner Funktion als COO den Auftrag, deren operative Geschäfte neu zu strukturieren und für die Zukunft zu optimieren. Vor seinem Mandat bei der PPRO Group London war Markus Melching als Head Operations mit über 500 Mitarbeitenden in vier Ländern bei Six Payment Services tätig und verantwortete dort unter anderem das Transformation & Cultural Change Programm. Davor leitete er als Managing Director den Bereich Banking Operations bei Swisscom Banking Services und war an den Standorten Zürich ...

