Gehaltsexzesse überschatten den Börsengang der Fondstochter der Deutschen Bank. Doch zwei gute Gründe sprechen für den Kauf der DWS-Aktie.

Dass ein Zehn-Millionen-Euro-Mann vor ihnen steht, wussten die Fondsmanager am vergangenen Montag noch nicht. Nicolas Moreau, Chef von Deutschlands größter Fondsgesellschaft, der Deutsche-Bank-Tochter DWS, hatte vor dem Börsengang, geplant für den 23. März, zum Investoren-Lunch in den noblen Frankfurter Hof geladen.

Gute Storys, Wachstumschancen und Alleinstellungsmerkmale präsentieren Börsenaspiranten zu solchen Anlässen - normalerweise. Moreau fiel das schwer. Vor ihm saßen Mitarbeiter seiner ärgsten Konkurrenten, vom Volksbanken-Fondshaus Union Investment etwa. Die Aktienanalysten, Fondsmanager und Verwalter von Familienvermögen kennen die Tücken des Geldverwaltergeschäfts genau. Sie jagen Moreau nicht nur Kunden und lukrative Großanlegermandate ab, sondern auch Fondsmanagertalente. Und sie wissen häufig besser als er, welche DWS-Fonds Top-Performer sind und welche gerade durchhängen.

Und bei der DWS, die einen der größten Börsengänge des Jahres plant, hängt aktuell so einiges durch. Der Chef fällt vor allem durch einen überhohen Bonus auf, wichtige Manager haben das Haus verlassen, in Zukunftsmärkten wie Asien und bei Zukunftsthemen wie nachhaltiger Geldanlage hat das Traditionshaus noch wenig zu bieten. Auf der Habenseite stehen eine etablierte Marke und solide Erträge, insbesondere der Fondsmanager. Ist die Aktie ihren Preis wert?

Der 52-jährige Moreau kam 2016 vom französischen Fondshaus Axa Investment Managers zur DWS. Der Wechsel wurde ihm mit einem üppigen Gehaltspaket erleichtert, wie der Börsenprospekt nun enthüllt. Die Finanzszene ist entsetzt. "Ein Unding, absolut überzogen, die DWS setzt die Fehler der Deutschen Bank fort", entrüstet sich ein Fondsmanager. Moreau bekommt 2018 eine fixe Vergütung von 2,6 Millionen Euro. Sie liegt zwar unter den 3,8 Millionen, die Deutsche-Bank-Chef John Cryan als Grundgehalt bekommt. Doch während Cryan auf Boni verzichtet, kann Moreau dieses Jahr inklusive Boni im besten Fall 10,5 Millionen Euro kassieren. Das wäre mehr als dreimal so viel, wie ein durchschnittlicher Chef eines MDax-Unternehmens 2017 kassierte. Die DWS dürfte in diesen Aktienindex für mittelgroße Werte kommen.

Das Signal, das von Moreaus Gehalt ausgeht, ist fatal und wenig zeitgemäß. Fondsmanager sollen Gehaltsexzesse bei Unternehmen kritisieren. DWS-Managern dürfte das deutlich schwerer fallen, wenn ihr Chef selbst kräftig kassiert. Profiinvestoren würden Moreau die üppige Vergütung zubilligen, wenn er sie mit Brillanz und Visionen begeisterte. Davon aber ist wenig zu spüren. "Wenn DWS-Fondsverkäufer so lasch vor Kunden auftreten würden, wie der Chef vor Investoren, wäre das Haus nicht weit gekommen", lästerte ein Teilnehmer der Moreau-Präsentation am vergangenen Montag. So bleiben Anlegern nur die vergleichsweise günstige Bewertung und die hohe Dividendenrendite ...

