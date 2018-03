Basel - Nachdem die MCH Group bereits im Februar bekannt gegeben hat, wegen eines hohen Abschreibers tief in die roten Zahlen gerutscht zu sein, wird die Messebetreiberin dieses Jahr auch keine Dividende ausschütten. Der Verwaltungsrat beantrage, auf die Ausrichtung einer Dividende zu verzichten, heisst es in der Medienmitteilung vom Dienstag. Zudem kündigt die MCH Group die Reorganisation seiner Messebau- und Eventsparte an.

Hintergrund des Dividendenverzichts ist ein Konzernverlust in Höhe von 110 Mio CHF, der hauptsächlich auf eine Wertkorrektur auf den Messegebäude in Basel zurückzuführen ist. Die Sonderabschreibung von rund einem Viertel des bisherigen Buchwerts erfolgte aufgrund des Bedeutungsverlust der Baselworld. Weil die renommierte Uhren- und Schmuckmesse dieses Jahr und in Zukunft deutlich kleiner ausfallen wird, schrieb die MCH Group über 100 Mio CHF ab.

Zusammen mit einer Rückstellung für die Reorganisation des übrigen Messegeschäfts von weiteren fast 18 Mio CHF führte dies im Geschäftsjahr 2017 erstmals in der Geschichte des Unternehmens zu roten Zahlen. Die Ertragszahlen der Messebetreiberin liessen sich dagegen sehen: Sie steigen dank einer Akquisition trotz eines zyklusbedingt schwachen Messejahrs um 12% auf 493,3 Mio CHF, wie die MCH Group ebenfalls bereits im ...

