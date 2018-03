DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages zum Frühlingsanfang geschlossen.

TAGESTHEMA

Oracle hat mit seiner Prognose für den Umsatz im Cloud-Geschäft enttäuscht. Der Softwarekonzern rechnet im vierten Geschäftsquartal zwar mit einem Anstieg der Cloud-Einnahmen um 19 bis 23 Prozent, gingen bislang aber von 23 Prozent aus. Schon in den beiden vorangegangenen Quartalen hatte der Ausblick auf das Cloud-Geschäft unter den Erwartungen gelegen. Auch der Cloud-Umsatz im dritten Geschäftsquartal überraschte negativ. Die Einnahmen stiegen zwar um 32 Prozent auf 1,57 Milliarden Dollar und trafen die gedämpfte Oracle-Prognose, die der Konzern vor drei Monaten ausgegeben hatte. Investoren hatten sich aber auf noch höhere Zahlen eingestellt, wenn man die hohen Ausgaben für diese Technologie bedenkt, von denen Konkurrenten wie Microsoft und Salesforce zuletzt profitierten. Zudem verbuchte Oracle eine Belastung in Höhe von 6,9 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit der US-Steuerreform und schrieb deshalb unter dem Strich einen Nettoverlust von 4,02 Milliarden Dollar oder 98 Cent je Aktie. Bereinigt verdiente das Unternehmen 83 Cent je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten mit 72 Cent gerechnet. Der Umsatz legte um 6 Prozent zu auf 9,77 Milliarden Dollar von 9,21 Milliarden Dollar. Analysten hatten sich hier mit 9,78 Milliarden etwas mehr erhofft.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.726,10 +0,12% Nikkei-225 21.380,97 -0,47% Hang-Seng-Index 31.534,28 +0,07% Kospi 2.485,52 +0,42% Shanghai-Composite 3.290,01 +0,33% S&P/ASX 200 5.936,40 -0,39%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Angesichts der deutlichen Kursverluste in Europa und den USA am Vortag fallen die Abgaben sehr moderat aus, auch weil sich die Kurse im Verlauf etwas von ihren frühen Tagestiefs erholt haben. Vor allem Technologiewerte finden sich unter den Verlierern, nachdem an den US-Börsen der Rücksetzer von einer Art Ausverkauf im Technologiesektor ausgegangen war. Der Nikkei erhält etwas Unterstützung vom auf seinem zuletzt erhöhten Niveau nachgebenden Yen. Beobachter sehen dies im Zusammenhang mit der allgemein am Mittwoch erwarteten Zinserhöhung in den USA. Das Treffen der US-Notenbanker sorge wegen der damit verbundenen Unwägbarkeiten zusätzlich dafür, dass am Aktienmarkt keine Kauflaune aufkomme, heißt es. Eine Zinserhöhung gilt zwar als ausgemacht, was die Fed darüber hinaus beispielsweise in ihren Zinsprojektionen kommunizieren wird, ist aber weniger sicher. Weiter dämpfend auf die Kaufneigung wirken daneben die jüngsten handelsprotektionistischen Maßnahmen der USA. Unter den Einzelwerten standen auf Taiwan Largan Precision unter Druck, sie verloren 4,2 Prozent. Hintergrund ist ein tödlicher Unfall im Rahmen des Uber-Programms mit selbstfahrenden Autos, worauf Uber die Tests zunächst eingestellt hat. Largan stellt Kameraausrüstung wie Linsen her, die auch bei selbstfahrenden Autos eingesetzt werden.

US-NACHBÖRSE

Der Oracle-Kurs knickte auf Nasdaq.com um 7,3 Prozent ein. Oracle habe das dritte Mal in Folge mit dem Ausblick enttäuscht, hieß es. Für Facebook ging es nach dem rund 7-prozentigen Minus im regulären Handel dagegen um weitere 1,5 Prozent nach unten. Nach einem Datenskandal des Sozialen Netzwerks steht Kreisen zufolge nun der Sicherheitschef vor seinem Rücktritt. Die Datenanalysefirma Cambridge Analytica soll Millionen von Facebook-Profilen ohne die Genehmigung der Nutzer angezapft haben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.610,91 -1,35 -335,60 -0,44 S&P-500 2.712,92 -1,42 -39,09 1,47 Nasdaq-Comp. 7.344,24 -1,84 -137,74 6,39 Nasdaq-100 6.864,88 -2,21 -155,07 7,32 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 862 Mio 2,56 Mrd Gewinner 646 1.975 Verlierer 2.344 973 unverändert 81 107

Schwach - Heftige Kursverluste bei Facebook zogen eine Abverkaufswelle nach sich, die Technologiewerte mit sich riss, aber auch die Standardwerte nicht ungeschoren ließ. Daneben lasteten weiter Befürchtungen auf dem Markt, dass die protektionistische Haltung der US-Regierung zu einem Handelskrieg führen könnte. Auch die bevorstehende Zinssitzung der US-Notenbank am Mittwoch ließ die Anleger zurückhaltend agieren. Facebook büßten 6,8 Prozent ein. Das Unternehmen Cambridge Analytica soll Facebook-Nutzerdaten jahrelang missbräuchlich aufbewahrt haben, obwohl Cambridge eine Löschung zugesichert habe. Unter den anderen sogenannten FAANG-Aktien, zu denen neben Facebook Apple, Amazon, Netflix und die Aktien der Google-Mutter Alphabet gehören, büßten Apple 1,5 Prozent ein. Angebliche Pläne von Apple zur Entwicklung eigener Displays mit Micro-LED-Technologie konnten die Anleger nicht überzeugen. Zudem äußerte Instinet Zweifel am zu erwartenden iPhone-Absatz. Qualcomm gaben 3,7 Prozent ab, nachdem aus Kreisen bekannt geworden war, dass Qualcomms ehemaliger Executive Chairman und CEO Paul Jacobs nach einer verlorenen Abstimmung das Qualcomm-Board verlassen muss. Ferner nahm Morgan Stanley die Beobachtung der Qualcomm-Aktie mit der Einstufung "Underweight" auf.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,30 1,7 2,29 110,1 5 Jahre 2,65 0,7 2,64 72,3 10 Jahre 2,85 0,6 2,85 40,7

Anleihen verzeichneten trotz der schwachen Aktienmärkte nur geringen Zulauf. Die Anleger hätten die bevorstehende Fed-Sitzung mit der erwarteten Zinserhöhung im Blick, hieß es dazu.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:00 % YTD EUR/USD 1,2346 +0,1% 1,2336 1,2266 +2,8% EUR/JPY 131,22 +0,3% 130,81 129,91 -3,0% EUR/GBP 0,8791 -0,0% 0,8796 0,8810 -1,1% GBP/USD 1,4043 +0,1% 1,4025 1,3924 +3,9% USD/JPY 106,28 +0,2% 106,04 105,90 -5,6% USD/KRW 1068,90 -0,4% 1073,26 1070,91 +0,1% USD/CNY 6,3288 -0,1% 6,3322 6,3304 -2,7% USD/CNH 6,3228 +0,0% 6,3214 6,3291 -2,9% USD/HKD 7,8443 +0,0% 7,8428 7,8440 +0,4% AUD/USD 0,7708 -0,0% 0,7709 0,7696 -1,4% NZD/USD 0,7224 -0,2% 0,7239 0,7203 +1,8% Bitcoin BTC/USD 8.558,50 +0,4% 8.525,47 8.328,75 -31,24

Euro und Pfund rückten kräftig vor nach der Einigung auf eine Brexit-Übergangsphase. Der Euro stieg von 1,2260 auf rund 1,2350 Dollar. Noch kräftiger legte das Pfund zu, es verbesserte sich auch gegen den Euro. Gegen den Dollar stieg die britische Devise auf rund 1,4040 von Tagestiefs unter 1,3920.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,59 62,06 +0,9% 0,53 +3,6% Brent/ICE 66,60 66,05 +0,8% 0,55 +1,1%

Die Ölpreise zeigten sich etwas belastet vom sehr schwachen Aktienmarkt. Allerdings verhinderte der schwächere Dollar deutlichere Abgaben, denn er verbilligt Öl für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum. Das Barrel der Sorte WTI ermäßigte sich um 0,4 Prozent auf 62,06 Dollar, Brent fiel um 0,2 Prozent auf 66,05 Dollar. Teilnehmer vermuteten, dass es in nächster Zeit aufgrund mehrerer fundamentaler Faktoren eher noch weiter aufwärts gehen könnte. So dauere die Lieferunterbrechung in Venezuela an, und die Entlassung des US-Außenministers Rex Tillerson habe die Sorge geweckt, dass das Ölexportland Iran wieder mit Wirtschaftssanktionen belegt werden könnte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.316,75 1.317,23 -0,0% -0,48 +1,1% Silber (Spot) 16,34 16,33 +0,1% +0,01 -3,5% Platin (Spot) 953,70 953,25 +0,0% +0,45 +2,6% Kupfer-Future 3,07 3,07 -0,0% -0,00 -7,0%

Der Goldpreis profitierte vom schwächeren Dollar, aber auch vom höheren Sicherheitsbedürfnis der Anleger. Im späten Handel stieg die Feinunze um 0,3 Prozent auf 1.317 Dollar. Kurz vor der Fedsitzung und mit der Aussicht auf möglicherweise rascher steigende Zinsen scheuten sich die Anleger aber, entschlossener zuzugreifen.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

CHINA

Mit einer von nationalistischen Tönen geprägten Rede hat Chinas Präsident Xi Jinping die Sitzung des Nationalen Volkskongresses beendet. Xi warnte vor Versuchen, das Land zu spalten. Zudem betonte er, China sei bereit, eine "blutige Schlacht" zu kämpfen, um seinen rechtmäßigen Platz in der Welt zurückzugewinnen. "Alle Handlungen und Tricks, das Land zu spalten, sind zum Scheitern verurteilt und werden vom Volk missbilligt und von der Geschichte bestraft", sagte Xi.

ARAMCO

Saudi-Arabien stutzt offenbar die Pläne für den Börsengang des staatlichen Ölkonzerns Aramco zurecht und will das Unternehmen zunächst nicht mehr an der New York Stock Exchange listen lassen, sondern an der saudischen Börse Tadawul. Regierungsbeamte und andere dem Prozess nahestehende Personen sagten, man werde sich mehr Zeit für die Entscheidung nehmen, ob sich ein internationaler Börsenplatz lohne. Ein Grund für die Entscheidung sei die Sorge um die rechtlichen Risiken. Zudem sei der Ölpreis gestiegen, was die Notwendigkeit eines großen Börsengangs in den Hintergrund treten lasse.

