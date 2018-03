DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Früphlingsanfangs geschlossen.

TAGESTHEMA

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht nach ersten Gesprächen in Washington über die geplanten US-Strafzölle noch eine Chance, dass ein Kompromiss in dem Handelsstreit gefunden werden kann. Nach einem Treffen mit US-Handelsminister Wilbur Ross sagte Altmaier, auf beiden Seiten sei der "Eindruck" entstanden, dass es möglich sei, noch in dieser Woche eine "Lösung" zur Vermeidung eines schweren Handelskonflikts zwischen den USA und der EU zu finden. In einer gemeinsamen Presseerklärung teilten Altmaier und Ross mit, "sehr konstruktive Vorgespräche über alle relevanten Fragen in unseren Wirtschaftsbeziehungen" geführt zu haben. Dabei sei es auch um den Abbau der Spannungen in den Handelsbeziehungen gegangen. Die Gespräche würden in den nächsten Tagen fortgesetzt. Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle auf Aluminium und Stahl sollen am Freitag in Kraft treten.

Derweil hat der französische Finanzminister Bruno Le Maire die USA aufgefordert, die EU als Verbündeten von den geplanten US-Strafzöllen auszunehmen. Mit den neuen Zöllen auf Stahl und Aluminium würden die USA "ihre eigenen Verbündeten treffen", sagte Le Maire seinem US-Kollegen Steve Mnuchin am Rande des G20-Finanzministertreffens in Buenos Aires. "Lassen Sie uns den Dingen ins Gesicht sehen und versuchen, eine Lösung zwischen Verbündeten zu finden", appellierte Le Maire an Mnuchin.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

LEONI

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro)

PROG* PROG PROG Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16 EBIT bereinigt 210 +32% 3 160 Ergebnis vor Steuern 199 +271% 10 54 Ergebnis nach Steuern/Dritten 140 -- 13 10 Ergebnis je Aktie 4,27 -- 13 0,30 Dividende je Aktie 1,41 +182% 12 0,50

Weitere Termine:

07:00 DE/Ado Properties SA, Jahresergebnis

07:30 DE/Tom Tailor Holding AG, Jahresergebnis

08:00 DE/MAN SE, Jahresergebnis

10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, BI-PK

10:00 DE/Knorr-Bremse AG, BI-PK

11:00 DE/Wacker Neuson SE, BI-PK mit Präsentation der

"Strategie 2022"

13:00 SE/Scania AB, Jahresergebnis

Im Lauf des Tages:

DE/Continental AG, Geschäftsbericht 2017

DIVIDENDENABSCHLAG

Beta Systems Software: 0,41 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,1% gg Vj -GB 10:30 Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+3,0% gg Vj -DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen März PROGNOSE: +13,0 Punkte zuvor: +17,8 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +90,0 Punkte zuvor: +92,3 Punkte -EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone März (Vorabschätzung) PROGNOSE: 0,0 zuvor: +0,1

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2020 im Volumen vn 4,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.726,10 0,12 Nikkei-225 21.380,97 -0,47 Schanghai-Composite 3.290,21 0,33 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.217,02 -1,39 DAX-Future 12.240,50 -1,32 XDAX 12.236,84 -1,29 MDAX 25.577,93 -0,19 TecDAX 2.650,85 -1,08 EuroStoxx50 3.394,79 -1,24 Stoxx50 2.977,80 -1,25 Dow-Jones 24.610,91 -1,35 S&P-500-Index 2.712,92 -1,42 Nasdaq-Comp. 7.344,24 -1,84 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,14% -4

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit erneuten Kursverlusten an den Börsen rechnen Händler. Der Ausverkauf der US-Technologieaktien sollte auch hierzulande den breiten Markt mit nach unten ziehen. Angesichts der relativen Schwäche europäischer und vor allem deutscher Aktien zum US-Markt könnten die Verluste hier sogar noch höher ausfallen. Auslöser waren Probleme bei Facebook, die die Aktie um 6,7 Prozent abstürzen ließen und damit auch die sogenannten "FAANG-Stocks". Neu dazu kommt nun die Belastung durch den Ausblick auf das Cloud-Wachstum bei Oracle, der die sehr hohen Markterwartungen nur so gerade treffen konnte. Nachbörslich brach die Oracle-Aktie um fast 7 Prozent ein, auch Facebook rutschten weitere 1,5 Prozent, was am Nachmittag für eine Fortsetzung des Kursrutsches an der Wall Street sorgen dürfte. Da die FAANG-Aktien in passiven Investmentvehikeln wie ETF sehr hoch gewichtet seien, könne es zu weiteren Verkäufen kommen, sagt Ihor Dusaniwsky von S3 Partners. Übergeordnet belastet zusätzlich der Blick auf die US-Notenbank am Mittwoch. Von ihr wird eine Zinserhöhung erwartet, große Unsicherheit herrscht aber über die mögliche Ankündigung einer weiteren vierten Erhöhung in diesem Jahr. Dazu belastet auch weiter die Sorge um einen Handelskrieg mit den USA.

Rückblick: Schwach - Das zuletzt etwas in den Hintergrund geratene Thema eines möglichen Handelskonflikts mit den USA hat die Stimmung schwer belastet. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist zu Gesprächen nach Washington gereist. Dazu gab es ein Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten. Die Einigung auf eine Brexit-Übergangslösung konnte die Stimmung an den Börsen nur kurzfristig heben. Die Nachricht stützte das Pfund, was wiederum den FTSE-100 um 1,7 Prozent in den Keller schickte. Barclays lagen mit Aufschlägen von 3,6 Prozent sehr fest im Markt. "Der Einstieg von Sherborne Investors treibt den Kurs", sagte ein Händler. Der aktivistische Investor ist mit 5,2 Prozent bei Barclays eingestiegen. Die M&A-Aktivität in der Immobilienbranche trieb die Aktie von Hammerson an. Der Kurs gewann 24,1 Prozent. Händler verwiesen auf einen Übernahmeversuch durch die französische Immobiliengesellschaft Klepierre. Deren Aktien fielen um 3,9 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Henkel verloren 2,3 Prozent. Der Konsumgüterkonzern hatte von einem schwachen Jahresstart berichtet. Talanx legten um 1,9 Prozent zu. Endgültige Geschäftszahlen und Ausblick seien zwar wie erwartet ausgefallen, "der Ausblick deutet aber auch auf ein nun wieder solides Gewinnwachstum hin und stützt so die Stimmung", sagte ein Marktteilnehmer. Als sehr gute Nachricht werteten Händler die lang erwartete Ankündigung eines Führungswechsels bei Gea. Die Aktien sprangen um 2,4 Prozent nach oben. Für die Rheinmetall-Aktie ging es um 1,4 Prozent nach oben. Im Handel war von einem anhaltend positiven Sentiment für das Papier die Rede. Das Unternehmen hatte in der vergangenen Woche einen Milliardenauftrag aus Australien für Panzerfahrzeuge an Land gezogen, was im Handel als "Coup" bezeichnet worden war, weil die britische Konkurrenz ausgestochen worden war.

XETRA-NACHBÖRSE

Als relativ ruhig beschrieb ein Händler den nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien. Der breite Markt habe am Abend etwas Boden gut gemacht, nachdem sich die US-Börsen von ihren Tagestiefs erholt hätten. Dies sei aber bei eher moderaten Umsätzen geschehen. Auch die SAP-Aktie sei am Abend mit dem Markt etwa 0,5 Prozent hochgelaufen, habe auf die Oracle-Zahlen aber nicht mehr reagiert. Der Kurs von Bechtle sei hingegen schon am frühen Abend leicht zurückgekommen in Reaktion auf einen Bericht der WiWo, laut dem IBM einen Teil seiner deutschen Servicesparte GTS an Bechtle verkaufen will.

USA / WALL STREET

Schwach - Heftige Kursverluste der Facebook-Aktie zogen eine Abverkaufswelle nach sich, die vor allem Technologiewerte mit sich riss, aber auch die Standardwerte nicht ungeschoren ließ. Daneben lasteten nach wie vor Befürchtungen auf dem Markt, dass die protektionistische Haltung der US-Regierung zu einem Handelskrieg führen könnte. Auch die bevorstehende Zinssitzung der US-Notenbank am Mittwoch ließ die Anleger zurückhaltend agieren. Facebook büßten 6,8 Prozent ein. Das soziale Netzwerk hat einen Sturm der Kritik über die Praktiken entfacht, wie es Dritten Zugang zu Nutzerdaten ermöglicht. Die Firma Cambridge Analytica soll die Daten jahrelang missbräuchlich aufbewahrt haben, obwohl Cambridge Analytica eine Löschung der Daten zugesichert habe. Unter den anderen sogenannten FAANG-Aktien, zu denen neben Facebook Apple, Amazon, Netflix und die Aktien der Google-Mutter Alphabet gehören, büßten Apple 1,5 Prozent ein. Angebliche Pläne von Apple zur Entwicklung eigener Bildschirme mit Micro-LED-Technologie konnten Anleger nicht überzeugen. Zudem äußerte Instinet Zweifel am zu erwartenden iPhone-Absatz. Qualcomm gaben 3,7 Prozent ab, nachdem aus Kreisen bekannt geworden war, dass Qualcomms ehemaliger Executive Chairman und CEO Paul Jacobs nach einer verlorenen Abstimmung das Board verlassen muss. Ferner hatte Morgan Stanley die Beobachtung der Qualcomm-Aktie mit der Einstufung "Untergewichten" aufgenommen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 20, 2018 02:44 ET (06:44 GMT)

Anleihen verzeichneten trotz der schwachen Aktienmärkte nur geringen Zulauf. Auch hier hatten Anleger die bevorstehende Fed-Sitzung im Blick. Zinserhöhungen führen in der Regel dazu, dass sich Investoren von älteren Titel trennen, um die neuen, mit höheren Kupons ausgestatteten Papiere zu kaufen. Die Rendite der zehnjährigen Papiere zeigte sich kaum verändert bei 2,85 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.58 Uhr EUR/USD 1,2337 +0,0% 1,2336 1,2333 EUR/JPY 131,13 +0,2% 130,81 130,59 EUR/CHF 1,1745 +0,1% 1,1736 1,1727 GBP/EUR 1,1372 +0,0% 1,1369 1,1384 USD/JPY 106,29 +0,2% 106,04 105,89 GBP/USD 1,4028 +0,0% 1,4025 1,4040 Bitcoin BTC/USD 8.525,67 +0,0% 8.525,47 8.588,46

Am Devisenmarkt rückten Euro und Pfund kräftig vor. Hintergrund war die Einigung der EU mit London über die Brexit-Übergangsphase. Der Euro stieg über 1,23 Dollar auf rund 1,2350 Dollar nach einem Tagestief bei rund 1,2260 Euro. Noch kräftiger legte das Pfund zu, auch gegen den Euro. Gegen den Dollar stieg die britische Devise auf rund 1,4040.

Der Greenback bewegt sich am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft kaum. Die CBA-Analysten rechnen mit einer Konsolidierung des Dollar im Vorfeld der Fed-Sitzung. Das Pfund verteidigt seinen kräftigen Anstieg nach den Brexit-Schlagzeilen - zumindest zum Dollar. "Die Gespräche über die Zukunft Großbritanniens mit Brüssel werden schwierig bleiben, aber jeder Fortschritt in Richtung Gewissheit sind positive Nachrichten für das Wachstum und die Konjunktur", heißt es bei den ANZ-Analysten.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,60 62,06 +0,9% 0,54 +3,6% Brent/ICE 66,66 66,05 +0,9% 0,61 +1,2%

Der Ölpreis zeigte sich belastet vom sehr schwachen Aktienmarkt, allerdings verhinderte der schwächere Dollar deutlichere Abgaben, denn er verbilligte Öl für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum. WTI ermäßigte sich um 0,4 Prozent auf 62,06 Dollar, Brent fiel um 0,2 Prozent auf 66,05 Dollar. Teilnehmer vermuteten, dass es in nächster Zeit aufgrund mehrerer fundamentaler Faktoren eher aufwärts gehen könnte. So dauert die Lieferunterbrechung in Venezuela an, und die Entlassung des US-Außenministers Rex Tillerson hat die Sorge geweckt, dass das Ölexportland Iran wieder mit Wirtschaftssanktionen belegt werden könnte. Zudem hatte die Energy Information Administration vergangene Woche die Nachfrageprognose für 2018 erhöht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.315,38 1.317,23 -0,1% -1,86 +1,0% Silber (Spot) 16,31 16,33 -0,1% -0,02 -3,7% Platin (Spot) 952,35 953,25 -0,1% -0,90 +2,5% Kupfer-Future 3,07 3,07 0% 0 -7,2%

Der Goldpreis profitierte ebenfalls vom schwächeren Dollar, aber auch vom höheren Sicherheitsbedürfnis der Anleger. Im späten Handel stieg die Feinunze um 0,3 Prozent auf 1.317 Dollar. Kurz vor der Fed-Sitzung mit der Aussicht auf möglicherweise rascher steigende Zinsen scheuten sich die Anleger aber, entschlossener zuzugreifen. "Die Zinsspekulation in den USA setzt den Goldpreis unter Druck", sagte ein Marktteilnehmer. Von anderer Seite hieß es allerdings, sollte die Inflation schneller zunehmen als die Rendite, habe der Goldpreis Aufwärtspotenzial.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BREXIT

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat die Einigung auf eine Übergangsfrist beim Brexit bis Ende 2020 begrüßt und zugleich verlangt, diese müsse nun besonders von den Briten "produktiv genutzt" werden.

EU-AGRARPOLITIK

Beim Treffen der EU-Agrarminister in Brüssel hat es keine Einigung zur zukünftigen gemeinsamen Agrarpolitik gegeben. Der Konsens sei daran gescheitert, dass fünf EU-Staaten auf eine vollständige und EU-weite Angleichung der Direktzahlungen an Landwirte bestanden hätten, sagte EU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan nach dem Treffen. Da die EU-Ausgaben für Landwirtschaft wegen des Brexit ab 2020 deutlich sinken könnten, stand die zukünftige Verteilung der Mittel im Mittelpunkt der Debatten.

CHINESISCH-AMERIKANISCHE BEZIEHUNGEN

Mit einer von nationalistischen Tönen geprägten Rede hat Chinas Präsident Xi Jinping die Sitzung des Nationalen Volkskongresses beendet. Xi warnte vor Versuchen, das Land zu spalten. Zudem betonte er, China sei bereit, eine "blutige Schlacht" zu kämpfen, um seinen rechtmäßigen Platz in der Welt zurückzugewinnen. Xi reagierte auf ein Gesetz, das US-Präsident Donald Trump Ende vergangener Woche unterzeichnete und das Reisen hochrangiger US-Regierungsvertreter nach Taiwan erlaubt. China sieht Taiwan nicht als eigenständigen Staat, sondern als Teil seines Staatsgebietes.

DEUTSCH-RUSSISCHE BEZIEHUNGEN

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu seiner Wiederwahl gratuliert und ihn zum Dialog und tragfähigen Lösungen aufgefordert.

EU-RUSSLAND-BEZIEHUNGEN

Die EU hat Russland zur Aufklärung von Unregelmäßigkeiten bei der Präsidentschaftswahl aufgefordert. Russland müsse den "Verstößen und Mängeln", die von einer Beobachtungsmission der OSZE festgestellt worden waren, nachgehen, erklärte ein EU-Sprecher.

DEUTSCHE TELEKOM

Verdi hat die Beschäftigten der Telekom erneut zu einem Warnstreik aufgerufen, der erstmals vollschichtig stattfinden soll. Damit will die Gewerkschaft vor der dritten Tarifverhandlungsrunde den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen. Die Deutsche Telekom hatte in den beiden ersten Verhandlungsrunden kein Angebot unterbreitet.

VOLKSWAGEN

investiert 340 Millionen US-Dollar in die Fertigung eines neuen SUV-Modells in ihrem Montagewerk im US-Bundesstaat Tennessee. Die verstärkte Investition in SUVs soll dazu beitragen, den Marktanteil in den USA in den kommenden Jahren auf 5 Prozent nahezu zu verdoppeln.

BECHTLE

IBM Deutschland wolle Teile der Service-Sparte GTS mit mehreren hundert Beschäftigten an das IT-System- und Handelshaus Bechtle verkaufen, berichtet die Wirtschaftswoche unter Berufung auf Unternehmenskreise.

DELTICOM

kürzt nach einem Gewinnrückgang die Dividende für 2017 auf 10 Cent von 50 Cent im Vorjahr. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sank das Konzernergebnis nach vorläufigen Zahlen auf 1,1 von 4,5 Millionen Euro.

MICHELIN

Der französische Reifenhersteller verstärkt sich mit einem Zukauf in Großbritannien. Er übernimmt die Fenner plc, einen Hersteller von Produkten auf Polymer-Basis. Fenner wird in dem Deal mit knapp 1,2 Milliarden Pfund bewertet.

SYNGIS

will mit einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren bis zu 6,64 Millionen Euro einnehmen. Der Erlös soll in die Akquisition des australischen Unternehmens TGR Biosciences fließen, für das Syngis 10,4 Millionen Euro zahlt.

VATTENFALL

hat den Zuschlag für ein Offshore-Windprojekt in den Niederlanden erhalten. Das Unternehmen setzt jetzt die weitere Entwicklung des Projektes "Hollandse Kust Zuid" fort, das eine installierte Leistung zwischen 700 und 750 Megawatt (MW) haben soll. Die produzierte Menge erneuerbaren Stroms decke rechnerisch den Bedarf von bis zu 1,5 Millionen niederländischen Haushalten.

ARAMCO

Saudi-Arabien stutzt offenbar die Pläne für den Börsengang des staatlichen Ölkonzerns Aramco zurecht und will das Unternehmen zunächst nicht mehr an der New York Stock Exchange listen lassen, sondern an der saudischen Börse Tadawul.

BOEING

unterstützt nun die Übernahme von Rockwell Collins durch United Technologies für 23 Milliarden US-Dollar. Vergangenes Jahr hat Boeing den Plan noch kritisiert. Die beiden Zulieferer teilten mit, sie hätten sich dem Kostensenkungsprogramm bei Boeing angeschlossen.

ORACLE

Der Softwarekonzern hat im dritten Quartal zwar mehr verdient als erwartet, doch enttäuschte der Umsatz die Erwartungen. Für das dritte Geschäftsquartal per Ende Februar meldete Oracle einen Verlust, nachdem im vergleichbaren Vorjahreszeitraum ein Gewinn erzielt worden war. Bereinigt um Sonderposten verdiente das Unternehmen jedoch mehr als prognostiziert. Der Umsatz aus dem Cloud-Geschäft stieg um 32 Prozent.

UBER

Tragischer Unfall mit einem selbstfahrenden Auto des Fahrdienstvermittlers Uber: Eine Frau im US-Bundesstaat Arizona erlag ihren Verletzungen, nachdem sie von dem Uber-Fahrzeug angefahren worden war.

