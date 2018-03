Der Euro kann seine Vortagesgewinne von gut einem halben Cent am Dienstag größtenteils behaupten.

Der Euro hat am Dienstag seine deutlichen Gewinne vom Vortag weitgehend halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2340 US-Dollar und damit geringfügig weniger als am späten Montagabend. Zu Wochenbeginn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...