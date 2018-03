Von Andrea Thomas und Paul Kiernan

BUENOS AIRES (Dow Jones)--Hochrangige Politiker aus mehreren bedeutenden Volkswirtschaften haben am Montag die USA aufgefordert, vom Protektionismus Abstand zu nehmen, wenige Tage bevor die von der Trump-Administration vorgeschlagenen Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte in Kraft treten. Die Finanzminister Deutschlands, Frankreichs und Brasiliens riefen ihre Kollegen aus den G20 auf, an einem multilateralen Ansatz für den Welthandel festzuhalten. Die Politiker warnten davor, dass der Protektionismus zu einem Handelskrieg führen und dem Wachstum schaden könnte. "Wir müssen dafür Sorge tragen, dass jetzt nicht Protektionismus die Landschaft der Welt bestimmt, sondern dass es weiterhin offene Märkte sind. Der Wohlstand von uns allen hängt davon ab", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz zu Journalisten.

Die Aussagen kommen, während die Europäische Union, Brasilien und weitere Länder gegen die Uhr kämpfen, um eine Befreiung von den Zöllen auszuhandeln, bevor sie Ende dieser Woche in Kraft treten. Die US-Regierung begründet die Maßnahmen mit der nationalen Sicherheit. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire deutete an, dass eine Einigung schwierig sein könnte. "Ich würde nicht sagen, dass ich optimistisch bin", sagte der Franzose zu Reportern. "Ich habe Steven Mnuchin sehr deutlich gemacht, dass wir eine umfassende Befreiung von diesen neuen US-Zöllen für die gesamte Europäische Union erwarten.... Es ist schwierig, aber es ist nicht unerreichbar."

Mehrere Beamte des G20-Gipfeltreffens in Buenos Aires beschrieben die USA als zunehmend isoliert von den anderen G20-Mitgliedern wegen der Handelsfrage. Mehrere Teilnehmer nennen die USA "G1". Bei dem Treffen konzentrieren sich die Interessen auf die Sorge um den freien Welthandel, während US-Finanzminister Steven Mnuchin hofft, einen Konsens in der Frage um undurchsichtige Kreditvergabepraktiken in China zu finden. Nach Ansicht von Mnuchin widersprechen diese den marktwirtschaftlicher Grundsätzen. Als Mnuchin dieses anführte, konterte Le Maire und wies ihn auf die US-Strafzölle hin.

Von dem US-Finanzministerium war keine Stellungnahme in der Sache erhältlich. Das G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure soll am Dienstag mit einer Erklärung abgeschlossen werden, in der die Politiker versuchen dürften, die Punkte der Einigung über die Wirtschaftspolitik herauszustellen. Wie schon beim letzten G20-Gipfel im Juli in Hamburg wird dies angesichts der Einstellung der Amerikaner zum Freihandel immer schwieriger.

March 20, 2018

