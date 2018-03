Der Euro kann seine positive Stimmung gegenüber dem Dollar ausbauen und so steigt der EUR/USD zum Tageshoch in den Bereich der 1,2350. EUR/USD profitiert von EZB, Fokus auf ZEW Das Paar konnte sich vom jüngsten 1,2250 Tief erholen, da die USD Verkäufer an die Märkte zurückkehrten und so die Erholung des US Dollars umgekehrt wurde. Hinzu kommt die allgemeine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...