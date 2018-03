20.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Uniqa (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Herr und Frau Österreicher haben zwar mehr am Gehaltszettel, können sich aber kaum mehr darum kaufen, weil es die Inflation wieder wegfrisst. Inflationsbereinigt haben die Löhne seit 2008 nur um 9 Prozent zugelegt. 2017 beschleunigte sich zwar in Österreich das Wachstum von Löhnen und Gehältern. Österreichische Firmen zahlten 2017 um 2,4 Prozent höhere Stundenlöhne und Gehälter, nach einem Wachstum von 0,9 Prozent in 2016. "Allerdings sind die Lohnzuwächse...

Den vollständigen Artikel lesen ...