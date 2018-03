E-reon BV mit Sitz in Rhoon, Niederlande, zählt zu den führenden Unternehmen in der Planung und Entwicklung von High Power RF/Mikrowellen Hardware (Module und Systeme) für die Industrie, den Handel, die Raumfahrttechnik und die Verteidigung. Viele Kunden vertrauen darauf, ihr Marktsegment mit Hilfe der Innovationen der Niederländer voranbringen zu können. Die Anwendungsgebiete auf die E-reon BV sich fokussiert sind breit gefächert und reichen von passiven Modulen für die Raumfahrttechnik und die Verteidigung über RF Heizungslösungen für die Industrie und den medizinischen Gebrauch bis zu vollumfänglichen, kundenspezifischen und schlüsselfertigen Lösungen. Alle Lösungen haben eines gemeinsam: Qualität und verlässliche Elektronik. Auch für diese anspruchsvollen Highend-Märkte sind Vertriebs- und schnelle Reaktionszeiten auf wechselnde Bedürfnisse essenziell. Um diesem Ruf treu zu bleiben, investierte man deshalb in einen Fox ...

