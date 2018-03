Facebook-Reverse-Bonus-Zertifikate mit 13%-Chance

Die Nachricht über die Weitergabe von Daten von 50 Millionen Nutzern zur Beeinflussung des US-Präsidentschaftswahlkampfes schickte den Kurs der der Facebook-Aktie (ISIN: US30303M1027) mit 7 Prozent ins Minus. Obwohl Facebook vor einigen Wochen Rekordzahlen vermeldete und die Aktie im Bereich von 195 USD eine Allzeithoch erreichte, scheint eine unmittelbare Aufnahme des Höhenflugs vorerst einmal vorbei zu sein.

Für Anleger mit der Marktmeinung, dass die Turbulenzen bei der Facebook-Aktie noch lange nicht ausgestanden sind, könnte die Veranlagung in Reverse-Bonus-Zertifikate sehr interessant sein.

7,03% Chance, 9 Monate Laufzeit

Das BNP-Reverse Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Facebook-Aktie mit der Barriere bei 240 USD, dem Reversekurs bei 320 USD, Bonuskurs und Cap bei 145 USD, BV 1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000PP3KTG3, konnte bei der Facebook-Kursindikation von 170,47 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,235 USD mit 132,39 Euro erworben werden. Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die Barriere bei 240 USD berührt oder überschreitet, dann wird das Reverse-Zertifikat am 31.12.18 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 162 USD ((Reversekurs 320 - Bonuskurs 145)=175 USD zurückbezahlt, was beim aktuellen Euro/USD-Kurs einem Eurogegenwert von 141,70 Euro entspricht.

Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 9 Monaten einen Ertrag von 7,03 Prozent wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um mindestens 41 Prozent ansteigt und der Euro/USD-Kurs gleich bleibt. Berührt der Aktienkurs hingegen die Barriere, dann wird der Rückzahlungsbetrag ermittelt, indem der am Bewertungstag aktuelle Aktienkurs vom Reversekurs von 320 USD subtrahiert wird. Notiert die Facebook-Aktie am Bewertungstag oberhalb des Reversekurses, dann erleiden Anleger den Totalverlust des Kapitaleinsatzes.

13,40% Chance mit tieferer Barriere

Mit einem Zertifikat mit tieferer Barriere können Anleger die Renditechancen drastisch aufbessern. Das BNP-Reverse Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Facebook-Aktie mit der Barriere bei 220 USD, Reversekurs bei 320 USD, Bonuskurs und Cap bei 135 USD, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000PP3KTE8, BV 1 wurde beim Facebook-Kurs von 170,47 USD mit 132,10 Euro zum Kauf angeboten.

Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die Barriere bei 220 USD berührt oder überschreitet, dann wird das Reverse Bonus-Zertifikat am 31.12.18 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 185 USD (=149,80) Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 13,40 Prozent entsprechen wird.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Facebook-Aktien oder von Anlageprodukten auf Facebook-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de