Für den DAX ging es gestern bereits kurz nach Handelsstart deutlich abwärts. Als die Wall Street am Nachmittag öffnete, verschlechterte sich die Stimmung dann sogar noch. Am Ende schloss der deutsche Leitindex mit einem Minus von 1,4 Prozent bei 12.217 Punkten. Marktidee: FacebookFacebook hat in dieser Woche für Negativschlagzeilen gesorgt. Der Sicherheitschef verlässt den Konzern. Hintergrund ist ein Streit über den Umgang mit mutmasslichen russischen Desinformationskampagnen während der Wahl zum US-Präsidenten. Die Aktie rutschte daraufhin deutlich ab. Das hat auch charttechnische Konsequenzen.