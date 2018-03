Wie das in den Bereichen Gesundheits-, Ernährungs- und Wellness-Produkte aktive Unternehmen am Dienstag mitteilt, belief sich dieser 2017 auf 39,0 Mio CHF nach einem Minus von 35,8 Mio im Jahr 2016. Für 2018 stellt Evolva vor allem bei den Produktumsätzen ein deutliches Wachstum in Aussicht. Ausserdem wird der US-Partner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...