Deutsche Erzeugerpreise geben im Februar leicht nach

In Deutschland hat der Inflationsdruck auf vorgelagerter Ebene im Februar etwas nachgelassen. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Erzeugerpreise um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Anstieg um 1,8 Prozent. Die Prognose hatte auf ein Plus von 2,0 Prozent gelautet.

Scholz warnt in Argentinien vor Protektionismus

Hochrangige Politiker aus mehreren bedeutenden Volkswirtschaften haben die USA aufgefordert, vom Protektionismus Abstand zu nehmen, wenige Tage bevor die von der Trump-Administration vorgeschlagenen Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte in Kraft treten. Die Finanzminister Deutschlands, Frankreichs und Brasiliens riefen ihre Kollegen aus den G20 auf, an einem multilateralen Ansatz für den Welthandel festzuhalten.

Finanzmärkte sind noch meilenweit von der Normalität entfernt

Die Finanzwelt sah in den vergangenen Monaten zumindest in puncto Wirtschaftsdaten vollkommen intakt aus. So erfreuten sich die Märkte an einer robusten Weltkonjunktur und nicht Deflation, sondern Inflation dominiert jetzt als Sorge Nummer eins. Doch immer noch haben die Finanzmärkte nicht auf Normalmodus umschalten können. Ein Beleg dafür sind Ungleichgewichte, die auf wichtigen Anleihemärkten aufklaffen, was sich auch im rätselhaft billigen US-Dollar widerspiegelt.

Bundeskanzlerin wirbt in Warschau für eine "gemeinsame Agenda" in Europa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem Antrittsbesuch in Polen für eine starke EU geworben. Sie werde "alles dafür tun, dass wir in Europa eine gemeinsame Agenda haben", sagte Merkel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in Warschau. Sie deutete zudem Unterstützung für Polen bei den anstehenden Verhandlungen zum EU-Haushalt an.

DIHK: Brexit-Übergangsfrist produktiv nutzen

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat die Einigung auf eine Übergangsfrist beim Brexit bis Ende 2020 begrüßt und zugleich verlangt, diese müsse nun besonders von den Briten "produktiv genutzt" werden. "Es ist gut, dass nun endlich Klarheit über die Länge der Übergangsphase herrscht", sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. "Die deutschen Unternehmen brauchen dringend Planungssicherheit."

Altmaier sieht Chance für Kompromiss mit USA im Handelsstreit

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht nach ersten Gesprächen in Washington über die geplanten US-Strafzölle noch eine Chance, dass ein Kompromiss in dem Handelsstreit gefunden werden kann. Nach einem Treffen mit US-Handelsminister Wilbur Ross sagte Altmaier, auf beiden Seiten sei der "Eindruck" entstanden, dass es möglich sei, noch in dieser Woche eine "Lösung" zur Vermeidung eines schweren Handelskonflikts zwischen den USA und der EU zu finden.

Europäer dringen bei US-Gesprächspartnern auf Befreiung von US-Strafzöllen

Der französische Finanzminister Bruno Le Maire hat die USA aufgefordert, die EU als Verbündeten von den geplanten US-Strafzöllen auszunehmen. Mit den neuen Zöllen auf Stahl und Aluminium würden die USA "ihre eigenen Verbündeten treffen", sagte Le Maire seinem US-Kollegen Steve Mnuchin am Rande des G20-Finanzministertreffens in Buenos Aires. "Lassen Sie uns den Dingen ins Gesicht sehen und versuchen, eine Lösung zwischen Verbündeten zu finden", appellierte Le Maire an Mnuchin.

Chinas neuer Notenbank-Chef verspricht schnelle Änderungen

Der neue Chef der chinesischen Notenbank startet gleich zu Beginn seiner Amtszeit durch: Kurz nach seiner Ernennung zum Gouverneur der People's Bank of China (PBoC), die bei dem Nationalen Volkskongress bekannt gegeben wurde, kündigte Yi Gang an, es werde in den nächsten drei Wochen eine "Reihe von Reformen und Öffnungsmaßnahmen" geben. "Sie werden sehen", sagte Yi zu Reportern in der Großen Halle des Volkes, als er seinen Eid als Gouverneur der PBoC ablegte, ohne Details näher auszuführen.

China ruft USA im Handelsstreit zur "Vernunft" auf

Chinas Regierungschef Li Keqiang hat die USA im Handelsstreit zur Zurückhaltung aufgerufen. "Wir hoffen, dass beide Seiten Vernunft walten lassen, nicht emotional handeln und einen Handelskrieg vermeiden", sagte Li am Dienstag bei einer Pressekonferenz nach der Sitzung des Nationalen Volkskongresses in Peking. Aus einem Handelskrieg werde "niemand als Gewinner hervorgehen".

Chinas Präsident warnt vor Spaltung und wirbt für "Verjüngung" der Nation

Mit einer von nationalistischen Tönen geprägten Rede hat Chinas Präsident Xi Jinping die Sitzung des Nationalen Volkskongresses beendet. Xi warnte in Peking vor Versuchen, das Land zu spalten. Zudem betonte er, China sei bereit, eine "blutige Schlacht" zu kämpfen, um seinen rechtmäßigen Platz in der Welt zurückzugewinnen. "Alle Handlungen und Tricks, das Land zu spalten, sind zum Scheitern verurteilt und werden vom Volk missbilligt und von der Geschichte bestraft", sagte Xi.

Schweiz Feb Handelsbilanz Überschuss 3,2 Mrd CHF

Schweiz Feb Exporte 19,3 Mrd CHF; real +2,3% gg Vj

Schweiz Feb Importe 16,1 Mrd CHF; real -9,5% gg Vj

