Derzeit gibt es wieder viel mediales Interesse an Warren Buffett. Auch wir Fools halten dich sehr regelmäßig auf dem Laufenden, wenn das Orakel von Omaha mal wieder einen Einblick in seinen enormen Fundus an Wissen zulässt.



Aber auch in der zweiten Reihe von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) mangelt es nicht an schlauen Köpfen. Denn auch eine seiner rechten Hände, Ted Weschler, kann auf einen langjährigen Erfahrungsschatz in der Investitionswelt zurückgreifen, von dem so mancher Investor mit Sicherheit noch etwas lernen kann.



Werfen wir daher nun einen Blick auf Weschlers Weisheiten, die er bereits in einem 2016er Interview mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...