Hannover - Die Konjunktur in Deutschland hat nach Einschätzung der Bundesbank einen guten Start ins Jahr hingelegt, so die Analysten der Nord LB."Der kräftige Aufschwung dürfte sich im ersten Vierteljahr 2018 fortsetzen", habe es im Monatsbericht geheißen. In Q4 2017 sei die Wirtschaft um 0,6% gewachsen. Angesichts "ausgesprochen umfangreicher Aufträge" bleibe die Industrie die Triebfeder der Entwicklung. Die Europäische Union und Großbritannien würden eine Übergangszeit nach dem EU-Austritt des Landes im März 2019 vereinbaren. Die Verlängerungsperiode gelte nur befristet. Einem Entwurf der Vereinbarung zufolge solle die Periode Ende 2020 auslaufen. In der Zeit solle sich nach derzeitiger Planung nach außen nicht viel ändern, was insbesondere für Unternehmen wichtig sei. GB werde weiter Zugang zum EU-Binnenmarkt haben. Angesichts des Handelskonflikts zwischen Europa und den USA wolle die EZB Insidern zufolge die Entscheidung über die Zukunft ihres Anleiheprogramms möglichst lange offenhalten. Wahrscheinlich werde erst im Juni oder Juli abschließend geklärt, wie es mit den bislang bis Ende September laufenden Zukäufen weitergehe.

Den vollständigen Artikel lesen ...