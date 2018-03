Gestoppte bzw. gedrehte Serien: McDonalds -2,06% auf 159,01, davor 10 Tage im Plus (9,5% Zuwachs von 148,27 auf 162,36), FE Ltd +4,17% auf 0,025, davor 7 Tage im Minus (-52,94% Verlust von 0,05 auf 0,02), Century +1,05% auf 7,73, davor 7 Tage im Minus (-11,25% Verlust von 8,62 auf 7,65), Lufthansa -1,3% auf 26,66, davor 5 Tage im Plus (4,85% Zuwachs von 25,76 auf 27,01), SLM Solutions -2,05% auf 33,4, davor 5 Tage im Plus (6,56% Zuwachs von 32 auf 34,1), Beiersdorf +0,5% auf 87,72, davor 5 Tage im Minus (-2,78% Verlust von 89,78 auf 87,28), Biogen Idec -3,22% auf 278,37, davor 4 Tage im Plus (2,76% Zuwachs von 279,9 auf 287,62), Shinko Electric Industries +0,17% auf 5,99, davor 4 Tage im Minus (-4,32% Verlust von 6,25 auf 5,98), United Internet 0% auf 56,84, davor 4 Tage im Minus...

