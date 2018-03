Die Commerzbank hat die Einstufung für Tom Tailor nach Viertquartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,10 Euro belassen. Trotz eines unter den Erwartungen gebliebenen Umsatzes seien die Ergebnisse gut, schrieb Analystin Sabrina Taneja in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Umbau der Bekleidungskette trage allmählich Früchte. Die Expertin rechnet mit weiteren Verbesserungen bei den Gewinnen in diesem Jahr./bek/la

Datum der Analyse: 20.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A0STST2

AXC0087 2018-03-20/09:52