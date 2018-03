Videovorschau für neues Spiel zeigt Google Maps API in Aktion

Das vor kurzem angekündigte Spiel Ghostbusters World, eine Kooperation zwischen Sony Pictures Entertainment Consumer Products, Ghost Corps und Publisher FourThirtyThree Inc. (4:33), wurde heute während der Google Keynote auf der Game Developers Conference 2018 vorgestellt. Das neue Videospiel wird zudem am Stand von Google auf der vom 21. bis 23. März stattfindenden Messe präsentiert. Das mittels Maps-API-Technologie entwickelte Ghostbusters World bietet bahnbrechende "erweiterte Realität" in einem kartenbasierten Spiel, in dem Spieler ihre Nachbarschaft patrouillieren und ihre Lieblings-Ghostbusters-Geister stellen können.

Besuchen Sie den Stand von Google oder klicken Sie hier (LINK), um das neue Videospiel zu entdecken.

Hunderte neue und bekannte Geister lassen sich in Ghostbusters World bekämpfen und fangen. Das Spiel wird gegen Ende des Jahres auf sämtlichen iOS- und Android-Geräten verfügbar sein. Wenn Sie keine Angst vor Geistern haben und mit Nachrichten und Updates auf dem aktuellen Stand bleiben möchten, folgen Sie uns auf Twitter (LINK), Facebook (LINK) und YouTube (LINK).

Weitere Informationen und Assets finden Sie auf der Website: www.ghostbustersworld.com.

ÜBER FOURTHIRTYTHREE INC.

FourThirtyThree Inc. (4:33) ist ein Anbieter von Spielen für Mobilgeräte. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen 4:33 hat mit dem Handyspiel Blade for Kakao den ersten President's Game Award erhalten. Weitere erfolgreiche Spiele sind Three Kingdoms Blade, Hero for Kakao und Lost Kingdom. Zu den Spielen, die 2018 auf den Markt kommen werden, gehören DC Unchained, Battle Boom und Boxing Star. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.433.co.kr.

ÜBER SONY PICTURES ENTERTAINMENT

Sony Pictures Entertainment (SPE) ist eine Tochtergesellschaft von Sony Entertainment Inc., einer Tochtergesellschaft der in Tokio angesiedelten Sony Corporation. Die globale Geschäftstätigkeit von SPE umfasst Filmproduktion, -kauf und -vertrieb, Fernsehprogrammproduktion, -kauf und -vertrieb, Fernsehsender, Entwicklung und Vertrieb von digitalem Inhalt, Betrieb von Studioeinrichtungen sowie Entwicklung von neuen Unterhaltungsprodukten, -dienstleistungen und -technologien. Zu der Motion Picture Group von SPE gehören die Filmmarken Columbia Pictures, Screen Gems, TriStar Pictures, Sony Pictures Animation und Sony Pictures Classics. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sonypictures.com/corp/divisions.html.

ÜBER GHOST CORPS

Ghost Corps, Inc., eine Tochtergesellschaft von Columbia Pictures Industries, Inc., konzentriert sich darauf, die Marke Ghostbusters durch Live-Action-Spielfilme, animierte Filme, Fernsehen, Fanartikel und andere neue Unterhaltungsprodukte zu erweitern. Ghost Corps hat seinen Sitz auf dem Anwesen von Sony Pictures Studios in Culver City, Kalifornien.

