Komplettlösung für Identitätsmanagement ist jetzt für alle AppXite-Fachhändler verfügbar

LONDON (Großbritannien), 20. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auth0 (https://auth0.com/), ein globaler Marktführer im Bereich von Identity-as-a-Service (IDaaS), hat eine neue Partnerschaft mit AppXite (https://appxite.com/) angekündigt, einem globalen Marktführer im Bereich der Zusammenführung von SaaS-Lösungen. AppXite ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Atea (https://www.atea.com/). Die Identitäts- und Zugriffsmanagementplattform von Auth0 erweitert das Angebot von AppXite im Bereich SaaS, so dass das Unternehmen den Wert seines globalen Angebots für Fachhändler noch weiter steigern kann.



Die Universal Identity-Plattform von Auth0 ist jetzt für das weitreichende globale Netzwerk von AppXite zugänglich, das aus Betreibermodellanbietern, Systemhäusern und Systemintegratoren aus der ganzen Welt besteht. Das Fachhändlernetzwerk von AppXite kann die Identitätsplattform von Auth0 in ihr eigenes Angebot integrieren, um die Rentabilität zu steigern, den Marktanteil auszubauen und ihre Kunden dabei zu unterstützen, im Cloud Computing-Umfeld von heute erfolgreich zu sein.

"Wir haben in den letzten Jahren einen erheblich erhöhten Bedarf für Identitätsmanagement festgestellt. Unternehmen erkennen, wie komplex es ist, dies intern zu bewältigen, und wenden sich an uns, um Lösungen zu erhalten", sagte Nicholas Albana, CEO von AppXite. "Wir sind in besonderem Maße von Auth0 als Anbieter von bewährten, der Branchennorm entsprechenden Lösungen für Authentifizierung und Autorisierung überzeugt und wir setzen die Lösungen des Unternehmens bei allen unseren IP-Entwicklungstätigkeiten als strategischer Anbieter ein."

AppXite wählt Technologielösungen auf der Grundlage ihrer Fähigkeit aus, seinen Partnern wiederkehrende Umsätze, hohe Margen und Wettbewerbsvorteile bieten zu können. Das Unternehmen setzt Auth0 nun sogar intern ein, da es mit Bezug auf die einfache Verwaltung der digitalen Identitäten seiner Kunden, Partner und Mitarbeiter besonders wertvoll ist.

"Unser Wachstum im Jahr 2018 können wir zu einem Teil den unglaublichen Partnerschaften zuzuschreiben, die wir im Vertrieb abschließen und die uns ermöglichen, ein noch größeres Netzwerk von Kunden zu erreichen", sagte Andrew Morris, EMEA Alliances and Channels Director. "Unsere Partnerschaft mit AppXite markiert einen aufregenden Schritt und wir freuen uns darauf, dem riesigen Fachhändlernetzwerk des Unternehmens unsere Identitätsplattform anbieten zu können."

Auth0 ist kürzlich als Technologieparter auch Mitglied der Google Cloud Platfor (https://auth0.com/learn/gcp/)m (https://auth0.com/learn/gcp/) geworden. Weitere Informationen zum Partnerprogramm von Auth0 und auch dazu, wie Sie Mitglied werden, erfahren Sie unter: https://auth0.com/partners (https://auth0.com/partners).

Über Auth0

Auth0, ein globaler Marktführer im Bereich von Identity-as-a-Service (IDaaS), bietet tausenden Kunden aus jeder Branche die einzige Identitätslösung, die sie für ihre Web-, Mobil-, IoT- und internen Anwendungen benötigen. Die erweiterbare Plattform des Unternehmens authentifiziert und sichert nahtlos mehr als 1,5 Milliarden Anmeldevorgänge pro Monat. Nicht zuletzt deshalb ist sie bei Entwicklern beliebt und Unternehmen weltweit vertrauen auf sie. Vom US-Unternehmenssitz in Bellevue, Washington, und zusätzlichen Büros in Buenos Aires, London, Tokio und Sydney aus werden Kunden aus mehr als 70 Ländern unterstützt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf https://auth0.com (https://auth0.com/) oder folgen Sie @auth0 auf Twitter (https://twitter.com/auth0).

