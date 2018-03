Neubiberg (ots) - MUSIC2BIZ - der Spezialist für gemafreie Hintergrundmusik - stellt qualifizierten Partnern aus Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel seine neue Instore Radio Software zur Vermarktung oder Integration in bestehende Produkte zur Verfügung.



Kooperationspartnern bietet die Vermarktung oder Integration der Instore Radio Lösung zahlreiche Vorteile: Produkthersteller, Werbeagenturen, Musikproduzenten und technische Audio-Dienstleister können die Anwendung ihren eigenen Kunden als zusätzlichen Service bereitstellen - das kann Werbekosten senken, das Vertriebspotential erweitern und helfen, Neukunden zu gewinnen. "Bei MUSIC2BIZ haben wir mit Partner-Marketing schon beste Erfahrungen gemacht", sagt MUSIC2BIZ-Geschäftsführer Bernd Awaloff. "Alle Beteiligten konnten sowohl ihr Wachstum steigern als auch ihr Service-Portfolio ausbauen."



Individueller Zuschnitt auf Kundenbedürfnisse und Serviceleistungen



Der Filialradio-Service bietet zu Flatrate-Preisen abwechslungsreiche Playlists von Chill Out, Fitness bis Klassik. Alle Stücke sind gemafrei abspielbar, was erhebliche Kosten einspart. In das selbst entworfene Radio-Programm können minutengenau eigene Werbespots und Zusatzinfos wie Wetterberichte oder Nachrichten eingebaut werden.



Die Radio-Lösung für Einzelhändler und Dienstleister ist einfach zu installieren und zu nutzen. Der besondere Clou: Die Anwendung ist individuell konfigurierbar. Damit können Kooperationspartner ihren Service gezielt auf die Bedürfnisse von Kunden zuschneiden und flexibel an neue Produkte anpassen.



Vielfältige Einsatzgebiete des Instore Cloud Radios



Über das zentrale Online-Backend der Cloud Radio Plattform können Werbeagenturen für ihre Kunden alle Prozesse der Musikversorgung an Standorten weltweit steuern. Entwickler von technischen Lösungen können den Musik-Streaming-Service flexibel in ihre Anwendung integrieren oder online auf die umfangreiche Bibliothek zugreifen. MUSIC2BIZ bietet Musikproduzenten oder -verlagen zudem die Chance, Kompositionen oder Audio-Content online über den Streaming-Service zu vermarkten.



Der Hersteller Axis Communications zum Beispiel bietet in Kooperation mit MUSIC2BIZ ein All-in-One-Lautsprechersystem (http://ots.de/Z8fgFW) an, das ohne zusätzliche Hardware sofort einsatzbereit ist und eine hohe Klangqualität liefert. Die Audiosysteme von Axis (http://ots.de/wGU0fz) eignen sich perfekt für Hintergrundmusik und Ansagen in Ladengeschäften. Solche Produkt-Partnerschaften sind auch für andere netzwerkbasierte Produkte möglich, etwa im Bereich "Kassensysteme". Hier hat MUSIC2BIZ bereits ebenfalls erfolgreiche Praxiserfahrungen mit der Integration seines Services sammeln können.



Interessenten erhalten eine kostenlose Online-Schulung und können die Radio-Lösung 30 Tage lang testen. Den Support für Technik und Vertrieb bei Kooperationen übernimmt MUSIC2BIZ. Weitere Informationen und Demo-Anforderung unter: http://ots.de/GeGfTt



