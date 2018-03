Bonn - Die Renditen am deutschen Rentenmarkt zogen gestern bis zum frühen Nachmittag deutlich an, berichten die Analysten von Postbank Research.Ein Grund hierfür sei die vorläufige Einigung zwischen UK und der EU über eine 21-monatige Übergangszeit nach dem Brexit im März 2019 gewesen, in der UK Teil der EU-Zollunion bleibe, was insbesondere den Unternehmen größere Planungssicherheit verspreche. Hinzu gekommen seien Nachrichten, dass die EZB-Ratsmitglieder die Markterwartungen hinsichtlich einer Leitzinsanhebung in der Eurozone zur Jahresmitte 2019 nicht als problematisch ansehen würden. In der Folge habe jedoch, ausgelöst durch die deutlichen Kursrückgänge an den Aktienmärkten, eine Gegenbewegung der Renditen eingesetzt. Schlussendlich hätten 10-, 5- und 2-jährige Bundesanleihen allesamt nahezu unverändert zum vergangenen Freitag mit 0,57%, -0,04% beziehungsweise -0,58% rentiert. Auch am US-Rentenmarkt habe die Rendite 10-jähriger Treasuries bei 2,85% verharrt. (20.03.2018/alc/a/a)

