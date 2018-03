Düsseldorf - Am Freitag wird die Rating-Agentur Moody's ihre Bewertung für Südafrika bekannt geben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Eine Herabstufung mit anschließendem Ausschluss der Staatsanleihen aus globalen Rentenindices sei unwahrscheinlich. An den Finanzmärkten habe man die geldpolitische Erwartung inzwischen zugunsten von Zinssenkungen gedreht. Die Analysten würden heute erwarten, dass die Februar-Inflation auf 4,3% (01/2018: 4,4%) sinken werde, was die Renditen - bereits nahe am Dreijahrestief - weiter drücken sollte. (20.03.2018/alc/a/a)

