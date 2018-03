Von Oliver Griffin

LONDON (Dow Jones)--Der Rohstoffkonzern Glencore hat dem Konkurrenten Rio Tinto eine Reihe von Beteiligungen an Kohlevorkommen abgekauft. Für insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar erwarb Glencore Rio Tintos Mehrheitsanteil von 82 Prozent an der Kohlemine Hail Creek und angrenzenden Kohlevorkommen, sowie deren Anteil von 71,2 Prozent an dem Kohlevorkommen Valeria. Beide Minen liegen im australischen Bundesstaat Queensland, wie Glencore mitteilte.

Die restlichen 18 Prozent an Hail Creek werden zurzeit von Nippon Steel Australia und Sumisho Coal Development gehalten. Beide Partner haben das Recht, ihre Anteile an Glencore zu verkaufen, wofür der Konzern dann nochmal 340 Millionen Dollar auf den Tisch legen müsste.

Im Finanzjahr 2017 lag der Anteil von Rio Tinto am Vorsteuergewinn von Hail Creek bei 357 Millionen Dollar, wie Glencore weiter mitteilte.

Rio Tinto rechnet mit einem Abschluss der Transaktion in der zweiten Jahreshälfte 2018. Die Erlöse will der Konzern für allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen.

