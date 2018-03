Das um Einmaleffekte bereinigte EBITDA wuchs auf 102,1 Mio. Euro (2016: 100,4 Mio. Euro). Patrick Mathieu, President & CEO der Armacell Group, kommentiert das Geschäftsergebnis: "Wir haben unsere internationale Wachstumsstrategie erfolgreich fortgesetzt und unsere Marktposition in allen Regionen weiter ausgebaut. Heute bietet Armacell ein komplettes thermisches und akustisches Lösungsportfolio für die Anlagenisolierung. Unsere M&A-Aktivitäten gepaart mit unseren internen Effizienzprogrammen bieten signifikante Synergien für das Jahr 2018 und darüber hinaus." Mit 25 Fertigungsstätten in 16 Ländern verfügt Armacell über eine starke Marktposition im wachsenden Marktsegment der flexiblen Dämmstoffe für Anlagenisolierung in den Regionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika, Amerika und Asien/Pazifik.

Entwicklungen in den Segmenten und Regionen Advanced Insulation EMEA: Armacell hat Danmat Iso Systems übernommen, einen führenden Anbieter integrierter Ummantelungssysteme in Skandinavien. Darüber hinaus wurde der Neubau einer Fertigungsanlage im Königreich Bahrain begonnen, um die wachsende Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...