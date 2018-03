Die Möglichkeit, den Spritzgießprozess in Teilbereichen durch das Spritzgießwerkzeug selbst zu steuern, wird durch elektromotorisch oder hydraulisch angetriebene Nadelverschlussdüsen Realität. Da verwundert es nicht, dass "sich der bereits in den Vorjahren zu verzeichnende Trend zum Einsatz von Nadelverschlusstechnik fortsetzt", wie Ewikon Heißkanalsysteme, Frankenberg, feststellt. Dazu schreibt MHS Heißkanaltechnik, Würzburg, dass "Heißkanalsysteme für die Mehrzahl neuer Spritzgießwerkzeuge im Zuge der weiteren Automatisierung und Globalisierung tiefer in die Prozesskette integriert werden.

Dabei kommen dem Heißkanal neben der herkömmlichen Angussfunktion, der traditionellen Schmelzeleitung und Schmelzeverteilung weitere Aufgaben zu. Der Nadelverschluss-Heißkanal wird zunehmend als aktives Element zur Prozesskontrolle eingesetzt, um die Formteilfüllung und Teilequalität zu optimieren. Wichtige Prozessgrößen der Schmelze wie Druck, Temperatur und Schergeschwindigkeit werden nach dem Verlassen des Einspritzaggregats im Heißkanal je nach Anforderungen der Materialien und Formteile weiter geregelt.

Marktübersicht Heißkanalsysteme

Heißkanalsysteme erschließen immer mehr Anwendungen. Insbesondere Nadelverschlussdüsen erfreuen sich steigender Beliebtheit. Diese Marktübersicht enthält das Portfolio der wichtigsten Heißkanal-Anbieter auf dem Markt und führt direkt zu deren Ansprechpartnern. Starten Sie den Vergleich und finden Sie den richtigen Anbieter.

Marktübersicht anzeigen

Durch diese Möglichkeit der Echtzeiterfassung der Kavitätenfüllung mittels Schmelzedruckaufnehmer und Temperaturfühler wird die Prozesskontrolle zunehmend verfeinert und der Nadelverschluss als Stellglied genutzt. Diese Heißkanal-Prozessgrößen liefern zusätzlich wichtige Daten in Form digitaler oder analoger Werte; basierend auf "Wireless Webbrowser" sind diese überall verfügbar. Der Heißkanal bindet sich nahtlos in den digitalen Wandel ein. Damit ist die Möglichkeit des direkten Zugriffs auf das Geschehen im Heißkanalwerkzeug weltweit" gegeben. Dies sieht auch Roko Heißkanaltechnik Friedrich, Pforzheim, so und erwartet eine "zunehmende Konfrontation der Heißkanaltechnik mit der Industrie 4.0. Speziell im Bereich der Regeltechnik warten hier Herausforderungen für die Hersteller von Temperaturregelgeräten." Hasco, Lüdenscheid, merkt an, dass die "Industrie 4.0 sicherlich die Einbindung der Spritzgießformen, respektive Heißkanalsystem, in die zentralen Netzwerke wünschen wird."

Gezielte Nadelbewegung ermöglicht vielfältige Einflussnahme

In diesem Zusammenhang hebt Synventive Molding Solutions, Bensheim, die "insbesondere im Automobilbereich stetig steigenden Ansprüche an hochqualitative ...

