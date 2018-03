"Kunststoff ist der Werkstoff nach Maß." Das sagte Prof. Dr. Christian Hopmann, Leiter des Instituts für Kunststoffverarbeitung (IKV) in Industrie und Handwerk an der RWTH Aachen, bei seiner Eröffnungsrede des 29. IKV Kunststoffkolloquiums. Für sich genommen hätten alle rund 850 Teilnehmer dieser Feststellung instinktiv zugestimmt. Hopmann sprach allerdings von Leichtbau und der additiven Fertigung. Denn zumindest bei letzterer ist der Werkstoff Metall zum Teil schon stärker in Anwendungen angekommen als der Kunststoff. Jedenfalls derzeit. Eins ist für Hopmann jedenfalls klar: "Wir [beim IKV] glauben, Kunststoff kann mehr als ein Teil von CFK zu sein. Daher gehen wir das Thema Leichtbau ganzheitlicher an." Und wie konkret das aussehen könnte, zeigten auch einige Vorträge. Insbesondere die von IKV-Wissenschaftlern unter anderem zu den Themenkomplexen additive Fertigung und Leichtbau.

Den Anfang machte allerdings Prof. Dr. Sabina Jeschke, Vorstand für Digitalisierung und Technik bei der Deutschen Bahn. Sie erläuterte die Vorteile von selbstlernender, auf neuronalen Netzen basierter Künstlicher Intelligenz (KI). Sie plädierte in Ihrem Vortrag dafür, einer KI nicht zu viele Vorgaben zu machen, sondern sie stattdessen möglichst frei nach einer Lösung suchen zu lassen. "Denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...