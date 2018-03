Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb Auf dem Radar: RyanairRyanair Holding Plc gibt bekannt, dass mit heutigem Tag (20. März 2018) eine verbindliche Vereinbarung mit Niki Lauda abgeschlossen wurde. Ryanair unterstützt den Plan die Laudamotion GmbH, eine österreichische Airline mit Sitz in Wien, weiterzuentwickeln und auszubauen. Ryanair wird gemäß dieser Vereinbarung zunächst 24,9% an Laudamotion übernehmen und vorbehaltlich der Zustimmung durch die EU Wettbewerbsbehörden seine Anteile auf 75% aufstocken. Niki Lauda wird dem neu geschaffenen Board von Laudamotion vorstehen und in seiner neuen Position auch weiterhin für die Implementierung der Strategie - die Etablierung von Laudamotion als...

