2018-03-20T09:23:34Z



Suspension At Trading Venue XSTO Started on: 2018-03-20T09:22:57Z Ongoing: True Comments: The reason for suspension is due to non disclosure of inside information about the issuer or financial instrument. Trading in all other instruments related to the issuer will also be suspended from trading. Order books will be flushed. For information concerning this Market Notices please contact Surveillance at Nasdaq Stockholm Tel 08 405 60 00



Issuer: Fingerprint Cards AB, LEI: 5493004YF5D7Z612Z822 Instrument: FING B SE0008374250 Related Instruments: SE0007694377, SE0008654271, SE0010415323, GB00BVZVD389, GB00BVZVH257, GB00BW6QLX52, GB00BW006831, GB00BW6QLY69, GB00BW6RHP24, GB00BW6P8W06, SE0007497474, SE0007497482, SE0007497490, SE0010415455, SE0010415463, SE0009995707, SE0009995715, SE0009995723, SE0010415471, SE0010415489, SE0010415497, SE0009995731, SE0009995749, SE0009995756, SE0010415505, SE0010415513, SE0010415521, SE0010386623, SE0010386631, SE0010386649, SE0010386656, SE0010386664, SE0010386706, SE0010386714, SE0010386722, SE0010386730, SE0010386748, SE0010387316, SE0010387324, SE0010387894, SE0010387902, SE0010791095, SE0010791087, SE0010791079, SE0010791061, SE0010791053, SE0010791046, SE0010791038, SE0010791020, SE0010791012, SE0010791004, SE0010790998, SE0010790980, SE0010790972, SE0010790964, SE0010790956, SE0010790949, SE0010415539, SE0010791244, SE0010791236, SE0010791228, SE0010791210, SE0010791202, SE0010791194, SE0010791186, SE0010791178, SE0010791160, SE0010791152, SE0010791145, SE0010791137, SE0010791129, SE0010791111, SE0010791103, SE0010790147, SE0010790139, SE0010790121, SE0010790113, SE0010790105, SE0010790097, SE0010790089, SE0010790071, SE0010790063, SE0010790055, SE0010790048, SE0010790030, SE0010790022, SE0010790014, SE0010790006, SE0010789990, SE0010790295, SE0010790287, SE0010790279, SE0010790261, SE0010790253, SE0010790246, SE0010790238, SE0010790220, SE0010790212, SE0010790204, SE0010790196, SE0010790188, SE0010790170, SE0010790162, SE0010790154, SE0010791335, SE0010791368, SE0010791350, SE0010791343, SE0010790360, SE0010790386, SE0010790378, SE0010791251, SE0010791285, SE0010791277, SE0010791269, SE0010790303, SE0010790329, SE0010790311, SE0010791293, SE0010791327, SE0010791319, SE0010791301, SE0010790337, SE0010790352, SE0010790345, SE0010791434, SE0010791426, SE0010791418, SE0010791400, SE0010791384, SE0010030072, SE0010030064, SE0010030056, SE0010030049, SE0010030031, SE0010030023, SE0010030015, SE0010030007, SE0010029991, SE0010029983, SE0010029975, SE0010029967, SE0010029959, SE0010029942, SE0010029934, SE0010029926, SE0010029918, SE0010029900, SE0010029892, SE0010029884, SE0010029876, SE0010029868, SE0010029850, SE0010029843, SE0010029835, SE0010098061, SE0010098053, SE0010192468, SE0010192450, SE0010217141, SE0010217133, SE0010327536, SE0010327528, SE0010327510, SE0010327502, SE0010327494, SE0010327486, SE0010327478, SE0010327460, SE0010327452, SE0010327445, SE0010327437, SE0010327429, SE0010327361, SE0010327353, SE0010327346, SE0010327338, SE0010327320, SE0010327312, SE0010327304, SE0010327296, SE0010327288, SE0010327270, SE0010327262, SE0010327254, SE0010327247, SE0010389833, SE0010389825, SE0010389809, SE0010389791, SE0010483123, SE0010483115, SE0010483099, SE0010483081, SE0010496182, SE0010496174, SE0010496166, SE0010496158, SE0010496075, SE0010496067, SE0010496059, SE0010496042, SE0010651570, SE0010651562, SE0010651554, SE0010651547, SE0010651539, SE0010651521, SE0010651513, SE0010651505, SE0010651497, SE0010651489, SE0010651471, SE0010651463, SE0010651455, SE0010651448, SE0010651430, SE0010651422, SE0010651414, GB00BW6QLV39, SE0010651356, SE0010651349, SE0010651331, SE0010651323, SE0010651315, SE0010651307, SE0010651299, SE0010651281, SE0010651273, SE0010651265, SE0010651257, SE0010651240, SE0010651232, SE0010651224, SE0010651216, SE0010651208, SE0010651190, SE0010651182, SE0010692038, SE0010692020, SE0010691998, SE0010691980, SE0010701219, SE0010701201, SE0010747014, SE0010747006, SE0010746990, SE0010746982, SE0010746974, SE0010746966, SE0010746958, SE0010746941, SE0010746933, SE0010746925, SE0010746917, SE0010746909, SE0010746891, SE0010746883, SE0010746875, SE0010746867, SE0010746859, SE0010746842, SE0010746834, SE0010746826, SE0010746818, SE0010746800, SE0010746792, SE0010746784, SE0010746776, SE0010775114, SE0010775098, SE0010795096, SE0010795088, SE0010795070, SE0010795062, SE0010795054, SE0010794735, SE0010794727, SE0010794719, SE0010794701, SE0010794693, SE0010801050, SE0010801019, SE0010806729, SE0010806703, SE0010816736, SE0010816728, SE0010816678, SE0010816660, SE0010819631, SE0010819581, SE0010870758, SE0010870741, SE0010870733, SE0010870725, SE0010870717, SE0010870709, SE0010870691, SE0010870683, SE0010870675, SE0010870667, SE0010870659, SE0010870642, SE0010870634, SE0010870626, SE0010870584, SE0010870576, SE0010870568, SE0010870550, SE0010870543, SE0010870535, SE0010870527, SE0010870519, SE0010870501, SE0010870493, SE0010870485, SE0010870477, SE0010870469, SE0010870451, SE0010870444, SE0010896738, SE0010896720, SE0010896712, SE0010896647, SE0010896639, SE0010896621, SE0010898882, SE0010898841, SE0010910091, SE0010910083, SE0010910075, SE0010910067, SE0010910059, SE0010910042, SE0010910034, SE0010910026, SE0010910018, SE0010910000, SE0010909994, SE0010909986, SE0010909978, SE0010909960, SE0010909952, SE0010909945, SE0010909937, SE0010909929, SE0010909911, SE0010909903, SE0010909895, SE0010909887, SE0010909879, SE0010909861, SE0010909853, SE0010909846, SE0010909838, SE0010909820, SE0010909812, SE0010909804, SE0010909796, SE0010909788, SE0010909770, SE0010909762, SE0010909754, SE0010909747, SE0010909739, SE0010909721, SE0010909713, SE0010909705, SE0010909697, SE0010909689, SE0010919613, SE0010919605, SE0010929125, SE0010929117, SE0010929109, SE0010929091, SE0010929083, SE0010929075, SE0010929067, SE0010929059, SE0010929042, SE0010929034, SE0010929026, SE0010929018, SE0010929000, SE0010928994, SE0010928986, SE0010928978, SE0010928960, SE0010928952, SE0010928945, SE0010928937, SE0010928929, SE0010928911, SE0010928903, SE0010928895, SE0010928887, SE0010928879, SE0010928861, SE0010928853, SE0010928846, SE0010928838, SE0010928820, SE0010928812, SE0010928804, SE0010928796, SE0010928788, SE0010928770, SE0010928762, SE0010928754, SE0010928747, SE0010928739, SE0010928721, SE0010928713, SE0010928705, SE0010928697, SE0010928689, SE0010928671, SE0010928663, SE0010928655, SE0010928648, SE0010928630, SE0010928622, SE0010928614, SE0010928606, SE0010928598, SE0010928580, SE0010928572, SE0010928564, SE0010928556, SE0010928549, SE0010928531, SE0010928523, SE0010928515, SE0010928507, SE0010928499, SE0010928481, SE0010928473, SE0010928465, SE0010928457, SE0010928440, SE0010928432, SE0010928424, SE0010928416, SE0010928408, SE0010928390, SE0010928382, SE0010928374, SE0010928366, SE0010928358, SE0010928341, SE0010928333, SE0010928325, SE0010928317, SE0010928309, SE0010928291, SE0010939561, SE0010939553, SE0010939546, SE0010939538, SE0010939520, SE0010939512, SE0010942540, SE0010942532, SE0010942524, SE0010942516, SE0010946228, SE0010946210, SE0010946202, SE0010946194, SE0010946186, SE0010946178, SE0010946160, SE0010946152, SE0010946145, SE0010946137, SE0010946129, SE0010946111, SE0010946103, SE0010946095, SE0010946087, SE0010946079, SE0010946061, SE0010946053, SE0010946046, SE0010946038, SE0010946020, SE0010946012, SE0010946004, SE0010945998, SE0010945980, SE0010945972, SE0010945964, SE0010945956, SE0010945949, SE0010945931, SE0010945923, SE0010945915, SE0010945907, SE0010945899, SE0010945881, SE0010945873, SE0010945865, SE0010945857, SE0010945840, SE0010945832, SE0010945824, SE0010945816, SE0010967505, SE0010967497, SE0010967489, SE0010967471, SE0010967463, SE0010967455, SE0010967448, GB00BW6QLW46, SE0010967430, SE0010967422, SE0010967414, SE0010967406, SE0010967398, SE0010967380, SE0010967372, SE0010967364, SE0010967356, SE0010967349, SE0010967331, SE0010967323, SE0010967315, SE0010967307, SE0010967299, SE0010967281, SE0010967273, SE0010967265, SE0010967257, SE0010967240, SE0010967232, SE0010967224, SE0010967216, SE0010967208, SE0010967190, SE0010967182, SE0010967174, SE0010967166, SE0010967158, SE0010967141, SE0010967133, SE0010967125, SE0010967117, SE0010967109, SE0010967091, SE0010967083, SE0010967075, SE0010967067, SE0010967059, SE0010967042, SE0010967034, SE0010967026, SE0011024041, SE0011024033, SE0011027168, SE0011027150, SE0011027143, SE0011027135, SE0011027127, SE0011027119, SE0011027101, SE0011027093, SE0011027085, SE0011027077, SE0011027069, SE0011027051, GB00BW6QQL85, GB00BW6QXH33, SE0010824755



The Financial Supervisory Authority for XSTO has been notified



Attachment:

https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=669300