Die Daten-Affäre bei Facebook hatte am Vorabend die Börse in New York schwer erschüttert. Die Zuckerberg-Aktie stürzte um mehr als sieben Prozent ab und zog die anderen Hightech-Giganten mit in die Tiefe. Die Auswirkungen waren auch auf dem Börsenparkett in Frankfurt zu spüren, wo der DAX im nachbörslichen Handel unter die Marke von 12.200 Zählern fiel. Positiv: Der deutsche Leitindex stemmt sich gegen einen Ausverkauf.

