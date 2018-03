Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist nach dem Minus zum Wochenbeginn leicht positiv in den zweiten Handelstag der Woche gestartet. Die Vorgaben aus Übersee waren zwar negativ und die wachsende Sorge vor einem weltweit drohenden Handelskrieg hatte den Aktien in Nordamerika einen herben Dämpfer versetzt. Doch wollen sich vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) am Mittwoch die meisten Anleger nicht in grossem Stile positionieren und die Zeichen stehen nun etwas auf Erholung.

Dass in den USA der Leitzins zum sechsten Mal in Folge erhöht wird gilt derweil als ausgemacht, doch spannend bleiben die Signale, wie es mit der Geldpolitik weitergeht. In der Schweiz interessieren am Berichtstag von Konjunkturseite her vor allem die gestiegenen Uhrenexporte, da diese einen Einfluss auf die Luxusgüteraktien haben. Ausserdem hat ein ganzes Dutzend Firmen - darunter mit Partners Group auch ein Blue Chip - über das abgelaufene Geschäftsjahr berichtet und mit Asmallworld ein neues Unternehmen den Gang an die Börse gewagt.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis um 09.25 Uhr 0,30% auf 8'837,80 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,34% auf 1'454,44 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,28% auf 10'303,77. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 24 im Plus, fünf im Minus und einer (Vifor) unverändert.

Deutlicher Überflieger im frühen Handel sind Partners ...

