Geht es um Investitionen an der Börse, Aktien- und ETF-Handel, spielen für viele Investoren eher wirtschaftliche Prognosen eine wichtige Bedeutung, als mathematische Formeln und Berechnungen. Tatsächlich kann die Mathematik bedeutend helfen, wenn es um das Thema Investitionen geht, weiß Andreas Müller. Während man in der theoretischen Mathematik zwar manche Faktoren, die man in der Wirtschaft hat, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...