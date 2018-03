Die Nachricht kam überraschend: Ryanair will die Niki-Nachfolgerin Laudamotion übernehmen. Welches Kalkül hinter dem Deal steckt und wie O'Learys Chancen stehen.

Europas größter Billigflieger Ryanair steigt bei Niki Laudas neuer Fluglinie Laudamotion ein. Die irische Fluggesellschaft kauft knapp ein Viertel der Anteile und will mehr. Gerade als die Flug-Branche dachte, Ryanair-Chef Michael O'Leary habe akzeptiert, dass er bei der Vergabe der Air-Berlin-Reste leer ausgegangen ist, überrascht er mit dieser Ankündigung.

Was hat Ryanair vor?

Nach den im ersten Schritt übernommenen 25 Prozent will Ryanair so schnell wie möglich auf 75 Prozent aufstocken und so die Mehrheit an Laudamotion übernehmen. Darauf habe sich die Airline mit Laudamotion-Eigentümer Niki Lauda geeinigt, wie Ryanair am Dienstag in Dublin mitteilte. Laudamotion ist die Nachfolge-Airline der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki.

Was zahlt Ryanair dafür?

Ryanair will für die 75-Prozent-Beteiligung weniger als 50 Millionen Euro investieren und weitere 50 Millionen für Betriebskosten zur Verfügung stellen. Der Niki-Gründer und ehemalige Rennfahrer Niki Lauda hatte das Unternehmen nach der Air-Berlin-Pleite für knapp 50 Millionen Euro zurückgekauft, nachdem eine Übernahme durch die ...

