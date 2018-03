Hannover - Am aktuellen Rand blicken wir auf eine Woche größtenteils seitwärts tendierender globaler Rohölmärkte mit vergleichsweise geringen Marktbewegungen zurück, in der die Notierungen am Freitagnachmittag aufgrund der Sorge vor weiteren Spannungen im Mittleren Osten in die Gewinnzone drehten, so Niklas von Perbandt von der Nord LB.

