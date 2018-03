Was genau an den Meldungen um die unerlaubte Nutzung der Daten von rund 50 Millionen Faccebook-Nutzern wahr ist und was nicht, gilt im Augenblick noch nicht als vollumfänglich gesichert. Das gilt auch für die Mutmaßung, besagte unerlaubte Nutzung hätte vor allem in Form von irregulärer Wahlwerbung bzw. -beeinflussung stattgefunden. Wobei es bei den betreffenden Wahlen immerhin um die BREXIT-Abstimmung der Briten und die US-Präsidentschaftswahl ging. Nur um die Bedeutung des mutmaßlichen Missbrauchs noch einmal einzuordnen. Fest steht jedoch, und das auch zweifelsfrei, dass die Anleger die Meldungen mit einem mehr als deutlichen Abschlag in der Facebook-Aktie quittierten:

