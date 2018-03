Der Sportartikelhersteller Puma (ISIN: DE0006969603) erwartet, dass der währungsbereinigte Umsatz jährlich bis 2022 um durchschnittlich rund 10 Prozent ansteigen wird, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Weiterhin soll die EBIT-Marge bis spätestens 2022 eine Höhe von circa 10 Prozent des Konzernumsatzes erreichen. Darüber hinaus soll der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe einer Quote zwischen 25 Prozent und 35 Prozent ...

