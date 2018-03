Leipzig (ots) -



- Haema, der größte private Blutspendedienst in Deutschland, wird Teil des multinationalen Gesundheitsunternehmens Grifols, dem zugleich Marktführer in der Blutplasmagewinnung.



- Zwischen der bisherigen Eigentümerin, der Aton GmbH, und der Grifols S.A. wurde gestern ein Kaufvertrag über 100 % der an der Haema AG gehaltenen Anteile abgeschlossen.



- Mit der Übernahme durch Grifols wird Haema auf dem weiteren Wachstumskurs gestärkt.



- Der Firmensitz von Haema in Leipzig soll weiter ausgebaut werden.



Haema, der größte private Blutspendedienst in Deutschland mit 35 Blut- und Plasmaspendenzentren und weiteren Labor- und Verarbeitungsstandorten mit Firmensitz in Leipzig, wird - vorbehaltlich der kartellrechtlichen Freigabe - Teil des Grifols Konzerns.



Mit dem am gestrigen Tag unterzeichneten Vertrag verkauft die bisherige Eigentümerin und Aktionärin, die in München ansässige Aton GmbH, 100 % ihrer an der Haema AG gehaltenen Anteile an die Grifols S.A..



Mit Grifols bekommt Haema einen starken Eigentümer aus der Branche, mit dem das Unternehmen weitere Spendezentren aufbauen und die heute schon jährlich eine Million Blut- und Plasmaspenden steigern kann. Auch ist es geplant, die in Leipzig ansässige und im Jahr 2012 neu errichtete Firmenzentrale der Haema als Verarbeitungs- und Logistikzentrum weiter auszubauen.



Die Marktführerschaft von Grifols in dem Gewinnen von Blutplasma wird um das Netzwerk der bei Haema bestehenden 35 sowie weiteren bereits heute von Haema geplanten Blut- und Plasmaspendezentren ausgebaut. Gleichzeitig werden die Haema Blut- und Plasmaspendezentren die ersten Spendenzentren von Grifols außerhalb der USA sein.



Über Haema:



Haema ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Leipzig. Als privatwirtschaftlich organisierter und überregional arbeitender Blutspendedienst gewinnt die Haema AG mehr als eine Million Blut- und Plasmaspenden jährlich. Derzeit betreibt die Haema AG bundesweit 35 Blutspendezentren in den Bundesländern Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Weitere Zentren sind geplant.



Haema steht als größter unabhängiger Blutspendedienst in Deutschland für Sicherheit, Qualität und Service und ist Arbeitgeber von 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bundesweit. Die Firmenzentrale der Haema ist in Leipzig ansässig. An diesem Standort befindet sich das im Jahr 2012 neu errichtete Blutverarbeitungs- und Logistikzentrum des Unternehmens.



Über Grifols:



Grifols ist ein globales Gesundheitsunternehmen mit mehr als 75-jähriger Tradition und in der Branche bekannt für einen hohen Qualitätsanspruch und -standard. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern der Welt präsent und hat seinen Sitz in Barcelona, Spanien. Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols eine umfassende Palette von Transfusionsmedizin-, Hämostase- und Immunoassay-Lösungen für klinische Laboratorien, Blutbanken und Transfusionszentren.



Grifols ist führend in der Entnahme von Blutplasma mit einem Netzwerk von 190 Spendezentren in den USA und in der Herstellung von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln. Das Unternehmen stellt hauptsächlich Derivate aus Blutplasma her und ist in dieser Sparte Marktführer in Europa.



Im Jahr 2017 erwirtschaftete Grifols einen Umsatz von ca. 4,3 Milliarden Euro. Grifols ist börsennotiert und beschäftigt weltweit über 18.300 Mitarbeiter.



