- BARCLAYS CUTS FOXTONS PRICE TARGET TO 52 (66) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 1500 (2750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 420 (560) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 250 (220) PENCE - 'BUY' - CANACCORD CUTS MICRO FOCUS TO 'SPECULATIVE BUY' ('BUY') - PT 1380 (2800) PENCE - CITIGROUP RAISES FENNER PRICE TARGET TO 610 (525) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES GEM DIAMONDS TO 'BUY' - CITIGROUP RAISES PETRA DIAMONDS TO 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS ACACIA MINING PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 550 (460) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 730 (710) P - 'OUTPERFORM' - CS RAISES MICRO FOCUS TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 1200 (1975) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 780 (2800) PENCE - 'HOLD' - INVESTEC CUTS BARCLAYS TO 'HOLD' ('BUY') - INVESTEC RAISES FENNER TO 'HOLD' ('SELL') - JEFFERIES RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2694 (2516) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS MICRO FOCUS TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 900 (2500) P - LIBERUM CUTS MEARS GROUP PRICE TARGET TO 450 (480) PENCE - 'BUY' - NUMIS CUTS OCADO TO 'ADD' ('BUY') - RBC RAISES GENEL ENERGY TO 'OUTPERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 200 (115) P - SHORE CAPITAL RAISES DEVRO TO 'BUY' ('HOLD') - UBS CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 23 (25) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES IMI PLC TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 1150 PENCE



