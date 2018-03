Die NEOS werden die kommende Nationalratssitzung, bei der das Budget 2018/2019 präsentiert wird, für eine Dringliche Anfrage an Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) und Kritik am Haushaltsplan der ÖVP-FPÖ-Koalition nutzen. "Das Budget ist eine in Zahlen gegossene Biedermeier-Politik, wichtige Reformen werden von der Regierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...