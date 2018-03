In elf Wochen soll es losgehen: Der deutsche Astronaut Alexander Gerst startet zum zweiten Mal zur Raumstation ISS. Was seine Crew im All zu Essen bekommt, steht schon fest.

Käsespätzle mit Speck, Maultaschen mit Spinat, ein Linsen-Würstchen-Gericht oder Hühnerrahm-Geschnetzeltes: Der deutsche Astronaut Alexander Gerst hat seine Bestellung für die sechs Monate auf der Internationalen Raumstation bereits aufgegeben. Der Speiseplan für den ersten deutschen Kommandanten der ISS und seine sechsköpfige Crew steht.

Glaubt man der Europäischen Raumfahrtagentur ESA und der Lufthansa-Catering-Tochter LSG Group, dürfte es "Astro-Alex" in 400 Kilometern über der Erde an nichts mangeln: 16 Standardmenüs stehen für die Raumfahrer bereit, dazu sechs eigens für Gerst kreierte "Bonus-Food"-Varianten.

Wenn in elf Wochen Gersts "Horizons"-Mission startet, sind die Dosen mit indischem Hähnchen oder einem Zwetschgen-Dessert schon längst oben, sagt LSG-Koch Jörg Hofmann. Gerst habe alle Menüs vorher getestet, er sei "sehr anspruchsvoll" und mag es proteinreich.

Das mit dem vorherigen Testen ist allerdings so eine Sache: In der Schwerelosigkeit schmeckt es anders als auf der Erde, erläutert Raumfahrtmediziner Guillaume Weerts. "Die Geschmacksempfindungen ...

