Die Facebook-Aktie ist am Montag in New York um 6,7 Prozent eingebrochen. Ein Datenskandal erschüttert das soziale Netzwerk. Doch der Absturz wurde durch den gleitenden Durchschnitt aufgefangen. Hier könnte sich tatsächlich eine Unterstützung einstellen, denn der langfristige Trend zeigt aufwärts. Warum sich die positive Stimmung fortsetzen...

