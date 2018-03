Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

SAP Verbraucherumfrage: Datenschutz, Transparenz und schnellerKundenservice haben oberste Priorität; Kunden kaufen online ausBequemlichkeit, nicht wegen Preisvorteil(press1) - München, 20. März 2018 - Als Reaktion auf die drastischenVeränderungen in der Art und Weise wie Konsumenten mit Marken interagierenund Einkäufe tätigen, hat SAP SE [1] (NYSE: SAP) im aktuellen SAP HybrisConsumer Insights Report das Kundenverhalten untersucht. Die Studie zeigtauf, welche Erwartungen Kunden an eine Marke haben und wie sie behandeltwerden wollen - insbesondere im Bereich Datensammlung, Datenschutz undKundenservice. Nach der Bekanntgabe der globalen Ergebnisse, sind jetztdie Zahlen für den deutschen Markt verfügbar. Das Ergebnis: DeutscheVerbraucher erwarten schnelle Reaktion im Kundenservice und eine hoheTransparenz bei dem Umgang mit persönlichen Daten.Insgesamt 1.000 Verbraucher aus Deutschland haben an der Befragungteilgenommen. Mit den Ergebnissen möchte SAP ein aktuelles Bild überKundenerwartungen vermitteln, damit Unternehmen für ihre Marken geeigneteStrategien entwickeln und sich als vertrauensvoller Partner für ihreKunden etablieren können.Bequemlichkeit schlägt PreisLaut dem SAP Hybris Consumer Insights Report ist für den deutschen Online-Shopper Verbraucherfreundlichkeit (Convenience) wichtiger als Kosten: 56%der Konsumenten kaufen online, weil es bequem und nur 35%, weil dasAngebot im Vergleich zum stationären Laden günstiger ist. Um inDeutschland erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen ihren Kunden eineinfaches, nahtloses Kauferlebnis auf allen Kanälen bieten können.Deutsche hüten ihre DatenDas Teilen von Informationen ist der erste Schritt, um einevertrauensvolle Kundenbeziehung aufbauen zu können. Doch gerade diesemThema stehen die Deutschen sehr sensibel gegenüber: Über ein Drittel istnicht bereit persönliche Details mit Unternehmen zu teilen - ein deutlichniedrigerer Wert als im weltweiten Vergleich (20%). Immerhin etwas überdie Hälfte ist bereit ihre E-Mail-Adresse anzugeben. Die zweithäufigsteInformation, die Unternehmen von deutschen Kunden erhalten, ist eineHandynummer. Konsumenten sind eher gewillt, ihre Mobilnummer mit demUnternehmen zu teilen als Einkaufshistorie und -präferenzen. Dies steht indeutlichem Widerspruch zum globalen Trend.Rückmeldung innerhalb von 24 StundenDer Kundenservice ist für deutsche Verbraucher ein wichtiges Kriterium imKaufprozess. Die Befragung zeigt, dass sich Kunden mit einer zeitnahen,persönlichen Reaktion zufriedenstellen lassen. Neun von zehn Kunden (89 %)erwarten innerhalb von 24 Stunden eine Antwort auf ihre Anfrage, sonstdroht die Abwanderung zur Konkurrenz. Social Media alsInteraktionsplattform wird von deutschen Verbrauchern nach wie vor kaumgenutzt.Transparenz schafft VertrauenWie die meisten Verbraucher weltweit, erwarten die Deutschen von einerMarke, dass sie ihre Interessen bei der Nutzung ihrer Daten wahrt.Dreiviertel der Verbraucher gaben an, dass sie Transparenz und einenvertrauensvollen Umgang mit persönlichen Daten von einer Marke erwarten.85 Prozent der Befragten würden unmittelbar von einer Marke abwandern,wenn diese persönliche Daten ohne Einverständnis und Wissen verwendet. Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE Firmenjeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sichkontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office biszur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zummobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage,effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zunutzen als die Konkurrenz. Über 365.000 Kunden aus der privaten Wirtschaftund der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen undDienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. 