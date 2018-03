Köln - Weniger als zwei Wochen nach seinem Höchststand im Januar 2018 begann der US-Aktienmarkt eine seiner steilsten Talfahrten seit einiger Zeit, so die Experten von AXA Investment Managers.Die Volatilität des Marktes stehe jedoch im Widerspruch mit dem positiven wirtschaftlichen Hintergrund in den USA: Trotz allmählich steigender Zinssätze werde ein BIP-Wachstum von zwei bis drei Prozent erwartet. Auch die Unternehmensgewinne scheinen gut in Form zu sein, und dank der jüngsten Steuerreform sogar einen Wachstumsschub zu erhalten, so die Experten von AXA Investment Managers.

