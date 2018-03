Berlin (ots) - Die neue Bundeslandwirtschafts- und Ernährungsministerin Julia Klöckner will die Kennzeichnung von Lebensmitteln verbessern. Verbraucher, die sich gesund und bewusst ernähren wollten, müssten ihre Kaufentscheidung selbständig und verlässlich treffen können, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag im Inforadio vom rbb.



Die Kennzeichnung der Produkte müsse deshalb verständlich sein, und es dürfe keine Verbrauchertäuschung geben: Was gekennzeichnet wird, müsse "der Wahrheit und Klarheit" entsprechen.



Darüber hinaus möchte Klöckner, dass Schulen die Ernährungsbildung verbessern. Auch die Standards in Kantinen und Schul-Mensen sollten besser werden, so die CDU-Politikerin. Einen fleischlosen Veggie-Day lehnt sie hingegen ab: Was jemand isst, "ist am Ende des Tages wirklich die freie Entscheidung eines jeden Einzelnen in einem freien Land".



