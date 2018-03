Aus dem Börsenbrief im Sinne des Börse Social Network Club. http://www.boerse-social.com/gabb Stimmung auf der Wiener Immobilienmesse. Bilder hier. Am 17. und 18. März 2018 fand die Wiener Immobilienmesse statt. Da an diesen beiden Tagen die Eintrittskarte auch für die Wohnen & Interieur-Messe galt, und da Wochenende war, war auf beiden Messen recht viel los. Wer nur gustierte und sich nicht weiter beraten liess, war wohl in 2 Stunden mit der Immobilienmesse fertig. Tatsächlich wurden sehr ansehnliche Objekte gezeigt. Nur leisten muss man sich die erst mal können. 6.000 Euro pro m2 Eigentumswohnung in Maria Enzersdorf, wegen der guten Verkehrsanbindung, der "Nähe zur Schnellbahn"? Gut möglich, dass irgendwann der Zenit überschritten...

