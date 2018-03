Frankfurt (ots) -



Brigitte Vorrath übernimmt mit sofortiger Wirkung die neu geschaffene Position des Segment Leader Global Accounts der Chubb in Frankfurt, wie der Versicherer heute mitteilte. Damit wird Chubb dem weiteren Ausbau dieses Segments gerecht.



Vorrath wird, zusätzlich zu ihrer derzeitigen Verantwortung als Global Client Executive, für die strategische Entwicklung und alle Aspekte des Vertriebs des Global Account Segments verantwortlich sein. Sie berichtet weiterhin an Andreas Wania, Country President und Hauptbevollmächtigter der Chubb in Deutschland.



Brigitte Vorrath verfügt über 18 Jahre Erfahrung im Bereich der internationalen Industrieversicherungen. Die Rechtsanwältin ist seit 2009 bei Chubb und war zu Beginn als Manager Major Accounts tätig. Vorrath startete ihre Karriere als Leiterin der Haftpflicht- und Financial Lines-Abteilung sowie als Senior Key Account Manager für Auslandsprojekte bei dem global agierenden In-house-Broker der Fraport AG.



"Ich erwarte mir von dieser Funktionen noch effizientere Kommunikationswege sowie verbesserte Abstimmungmöglichkeiten, die unseren Maklern und Kunden entsprechend zu Gute kommen werden. Zudem können wir so sicherstellen, dass die Underwritingsstrategien sich auch im Vertriebsansatz wiederfinden. Brigitte Vorraths bisherige Erfahrungen auf lokaler sowie internationaler Ebene werden hierbei ein großer Vorteil sein", erklärt Andreas Wania, Country President und Hauptbevollmächtigter der Chubb in Deutschland.



