Erste cloud-basierte und komplette Neuroimaging-Software für fortschrittliche Visualisierung und Nachbearbeitung von MRT-Untersuchungen des Gehirns

Advantis Medical Imaging gibt bekannt, dass es die CE-Kennzeichnung für seine cloud-basierte Neuroimaging-Software Brainance MD, erhalten hat. Mit dieser Marktzulassung kann Brainance MD im Rahmen des klinischen Arbeitsablaufes bei der fortschrittlichen Verarbeitung von MRT-Bildgebung des Gehirns zum Einsatz kommen.

"Wir sind wirklich begeistert, diese Meldung machen zu können. Es ist ein signifikanter Meilenstein für unser Unternehmen und die Tatsache, dass Brainance MD jetzt in den klinischen Bearbeitungsablauf integriert werden kann, verwirklicht eines der Hauptziele von Advantis, das darin besteht, jedem Arzt überall und jederzeit hochmoderne Verarbeitungsmethoden zur Verfügung stellen zu können", erklärte Zoi Giavri, CEO und Mitbegründerin von Advantis Medical Imaging.

"Diese CE-Kennzeichnung bestätigt unsere Innovationsfähigkeit und ist der krönende Abschluss des Engagements und der Bemühungen des gesamten Teams, das sich für gesteigerte Qualität und Leistung eingesetzt hat, während gleichzeitig der Wert der täglichen Praxis erhöht wird", so Paris Ziogkas, COO und Mitbegründer von Advantis Medical Imaging.

Über Brainance MD

Brainance MD ist eine cloud-basierte Software für die Darstellung, Verarbeitung und Analyse von MRT-Bildern des Gehirns, darunter Diffusion Tensor Imaging, DSC Perfusion und Functional MRI. Da dies jeweils in einer vereinheitlichten Nutzerumgebung stattfindet, können die Bilder auch zusammengeführt werden. Brainance MD ist von einem Webbrowser aus zugänglich und kann Fern- und Gemeinschaftsanalysen unterstützen. Seine Berichts- und Visualisierungsfunktionen können Gesundheitsfachkräften behilflich sein, die tägliche klinische Praxis zu optimieren, während sie mit modernster Methodik in einer reinen "Zero-Footprint"-Plattform arbeiten.

Brainance MD ist mit dem DICOM-Standard kompatibel und kann auch nahtlos mit PACS-Systemen verbunden werden.

Brainance MD wird in Form von SaaS (Software-as-a-Service) bereitgestellt und erfüllt die Anforderungen größerer und kleinerer Organisationen, die hohe Servicequalität mit zunehmender Skalierbarkeit ihrer Ressourcen kombinieren möchten.

Über Advantis Medical Imaging

Advantis Medical Imaging wurde 2016 nach fünfjähriger ausgedehnter Forschungsarbeit im Bereich fortschrittlicher Neurobildgebung gegründet und unterhält Niederlassungen in Athen und Eindhoven. Das Unternehmen macht medizinische Bildgebung durch Zusammenführung mit Cloud-Technologie zugänglicher, nutzerfreundlicher und datenorientierter.

Durch Weiterführung der Integration von tiefgreifender Lernmethodik in seine aktuellen und künftigen Softwarelösungen will Advantis Medical Imaging den klinischen Wert der fortschrittlichen medizinischen Bildverarbeitung auch in Zukunft weiter steigern.

Contacts:

Advantis Medical Imaging

Paris Ziogkas COO Co-founder

Website: www.advantis.io

E-Mail: info@advantis.io

Tel.: +31 858882140