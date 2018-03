Nach mehreren verlustreichen Jahren verbucht der Konzern wieder einen Gewinn. Allerdings fürchtet Saarstahl neue Konkurrenz auf dem Markt.

Der saarländische Stahlproduzent Saarstahl ist wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Nachdem der Konzern 2016 einen Jahresverlust vor Steuern von 155 Millionen Euro verzeichnete, schließt Saarstahl das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Überschuss von 110 Millionen Euro ab. Finanzvorstand Fred Metzken erklärte am Dienstag in Völklingen: "Wir hatten auf allen Produktionsstraßen Rekordmengen zu verzeichnen."

Der Umsatz stieg spürbar von rund zwei Milliarden Euro im Jahr 2016 auf 2,4 Milliarden Euro. Treiber dieser Entwicklung waren vor allem die Geschäfte im Stab- und Drahtbereich, wo Saarstahl Rekordabsätze verzeichnete. Insgesamt betrug die Steigerung mehr als 20 Prozent. "Das kann man als Turnaround bezeichnen", so Metzken.

Ein großer Teil der Entwicklung geht auf eine gesteigerte Nachfrage aus der Autoindustrie zurück. Von den 2,5 Millionen abgesetzten Tonnen Stahl gingen zwei Drittel in die Fahrzeugherstellung, 20 Prozent in den Maschinenbau und zehn Prozent in die Bauindustrie. Das Unternehmen profitierte aber auch von den zuletzt wieder anziehenden Weltmarktpreisen.

Im Januar und Februar 2018 verzeichnete Saarstahl erneut einen starken Auftragseingang. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Finanzvorstand Metzken daher mit einem unverändert hohen Absatz bei ...

